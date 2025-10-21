日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が２１日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。

自民党の高市早苗総裁と吉村氏は２０日に連立政権の樹立で正式合意。２１日に首相指名選挙が実施される。

番組中には、「財務相に片山さつき氏の起用固まる」と閣僚人事に関するニュース速報が流れた。

これを受け、同局の高田圭太政治部長は「女性で財務大臣はなかなかないことですよね。もともと財務省に片山さんはいらっしゃったわけで。大蔵省からいたので、大蔵の財政にも詳しい。かつ、積極財政である今回の所得税の話でもバーンと、玉木さんくらい広げてもいいんじゃないかみたいなお考えもある。ということで、財政に詳しく、積極財政というところで、高市さんの起用につながったんだと思われます」と解説。

コメントを求められた吉村氏は「おもしろいですね。高市さんも本気で色々やり始めてるなという気がします」と語った。閣僚人事について「全然耳に入ってません。だってこれ総理の専権だし、僕も教えてくれとは言わない」としたが、「高市さんの政策を進めたいという思いなんでしょうね。高市さんらしさを失うことなく。議院内閣制なので、総理になるとできないことっていっぱい出てくるんですけど、らしさを失うことなく突き進んだ方がいいと思います」と語った。