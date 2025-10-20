『哀れなるものたち』（2023）のヨルゴス・ランティモス監督＆エマ・ストーンが再タッグを組んだ新作映画『ブゴニア（原題：Bugonia）』より、坊主頭限定の試写会がロサンゼルスにて開催される。

この試写会は2025年10月20日（月曜日・現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスのカルバー・シアター（The Culver Theater）で開催されるもので、坊主頭ならば誰でも参加できる（要事前申込）。坊主頭でなくとも申し込めるが、上映が始まる前に、会場に待機している床屋に髪を剃られるという。

上映開始は夜8時だが、床屋は夜6時から待機しており、来場者の髪を剃るとのこと。参加者は18歳以上に限られ、イベントの様子はプロモーションのために撮影される。

本作は、世間が憧れる大企業のCEOミシェル（エマ・ストーン）が、ふたりの陰謀論者テディ＆ドンに、“地球の破壊を目論む宇宙人”として目をつけられ、拉致監禁されるブラックコメディ。地下室で目を覚ましたミシェルは丸刈りにされており……。

ランティモス監督とストーンがタッグを組むのは、『女王陛下のお気に入り』（2018）『哀れなるものたち』『憐れみの3章』（2024）に続いて4度目。韓国映画『地球を守れ！』（2003）のリメイクで、脚本は『ザ・メニュー』（2022）のウィル・トレイシーが執筆した。プロデューサーには『エディントンへようこそ』（2025）『ミッドサマー』（2019）の監督アリ・アスターも名を連ねている。

共演は『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）や『憐れみの3章』のジェシー・プレモンス、新鋭エイダン・デルビス、コメディアンのスタブロス・ハルキアス、『聖なる鹿殺し』（2017）のアリシア・シルバーストーン。

映画『Bugonia（原題）は2025年10月24日より米国公開。米国配給はFocus Features。