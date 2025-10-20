

この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ

妹を苦しめたボスママグループに対抗するため、姉は妹・ミゼになりすまし行動を続けていた。腕っぷしの強いミゼを見込んで取り巻きのひとりが助けを求めてくると、そのままミゼのグループに入る。いっぽう、ボスママ・ツバキは取り巻きのノバラにPTA会費を紛失させミゼのバッグに入れるよう命令した。



息子はどこに…？

仲間に助けを求めても…駆け付けたのは？息子のひとりが見当たらない…近くには港があり、息子が近くに行ってしまったのではないかと青ざめるノバラ。グループの仲間に助けを求めるも、誰一人応じてくれないばかりか、「自己責任」と言い出す始末。本当は友だちなんかじゃない。みんなツバキを恐れて命令に従っているだけのグループなのです。あがいてもツバキの影響から逃れられない立場のノバラは涙を流します。するとその時…颯爽とリゼ登場！これは、ノバラも仲間になる流れ…!?リゼのスカッとする活躍、そして気になるミゼとツバキの因縁の続きは、ぜひ書籍でご覧ください。