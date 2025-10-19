世界的照明デザイナー石井幹子がプロデュース！よみうりランドで「ジュエルミネーション2025」が開催
遊園地「よみうりランド」は、2025年10月23日(木)〜2026年4月5日(日)の149日間、16シーズン目となる「よみうりランド ジュエルミネーション2025」を開催する。
【写真】圧倒的なスケールの噴水ショー「ラ・フォンテーヌ」(昨年の様子)
今年も「LIGHT is LOVE」をグランドテーマに、人や自然、地球への愛を同時に表現。2024年に開園60周年の節目を迎えたよみうりランドにとって、さらなる飛躍を目指す第一歩となる今年のサブテーマは「LIGHT HOP」。楽しさや華やかさを光で表現し、何度でも訪れたくなるような空間を演出する。
2010年にスタートした「よみうりランド ジュエルミネーション」は、ここでしか見ることができない宝石色のイルミネーションと東京の大夜景が一度に楽しめる、ほかに類をみないスポット。今年も世界で活躍する照明デザイナー・石井幹子(いしいもとこ)さんがプロデュースする。また、イルミネーションには地球にやさしい「グリーン電力」を使用。関東最大級のスケールとなるジュエルミネーションで、心躍る光の世界を体感しよう。
■2025年度の特徴
・「LIGHT HOP」をイメージした広場「ジュエリー・プラザ」が登場！
・両面で異なるライトアップを楽しめる「ジュエリー・グランオブジェ」
・宝石色イルミネーションで愛と楽しさを表現した華やかなスポット
・幅60メートル、高さ15メートル、噴水272本、大迫力の噴水ショー
・グリーン電力使用で地球にやさしいイルミネーション
■「ジュエルミネーション」とは
石井幹子デザイン事務所が開発した、世界初の宝石色をイメージしたLEDを使ったイルミネーション。ジュエリー＋イルミネーションの造語。
※「ジュエルミネーション」は株式会社よみうりランドの登録商標
■「LIGHT HOP」をイメージしたオレンジ系イルミネーションの広場「ジュエリー・プラザ」
正面入園口入ってすぐの太陽の広場とその周辺を中心に、今年のテーマである「LIGHT HOP」をイメージした広場が登場。オレンジ系のイルミネーションをベースにゴールドやダイヤモンドカラーなどを組み合わせたエネルギッシュな輝きで、来場者を迎えてくれる。
■両面で異なるライトアップを楽しめる「ジュエリー・グランオブジェ」
昨年開業した、ジュエルミネーションのシンボルのひとつである新観覧車「Sky-Go-LAND」を「ジュエリー・グランオブジェ」と称してライトアップ。片側(東面)はダイヤモンドのブリリアントカットをモチーフに、14色の宝石のような輝きをジュエリーカラーで表現する。反対側(西面)は「LIGHT is LOVE」をテーマに、上半分は豊かさや高貴さを感じる金色、下半分はロマンスややさしさをイメージさせるピンク色で上品に照らす。
■宝石色イルミネーションで愛と楽しさを表現した、華やかなスポットを一部紹介
■ジュエリー・プロムナード
ダイヤモンドカラーのイルミネーションを樹木の下から飾り付け、枝先の単色カラーへと変化させることにより、一本ずつの樹木がグラデーションを作り出す。美しく清楚な彩りに包まれた全長180メートルの並木道だ。
■クリスタル・パサージュ
光輝く宝石の結晶をモチーフにした、全長約140メートルの光のトンネル。クリスタル部分を結ぶつなぎ目には、レッド系とイエロー系のカラーを用いたグラデーションを差し込むことで、情熱が満ちあふれる宝石の輝きを表現する。
■ジュエリー・ストリーム
流れるプールの中央に「LIGHT HOP」を具現化した24台のオブジェを飾り、躍動的な音楽とともに来場者にエールを送るようなさわやかでフレッシュな空間を演出。
■ラブリー・サンクチュアリ
プールWAIの人気エリア「わいわいジャングル」がさまざまな愛が共存するサンクチュアリ(聖域)をイメージしたシンボルオブジェ。それぞれがもつ個性やさまざまな愛が共存する美しさを力強く表現する。
■噴水×レーザー×炎で大迫力の「噴水ショー」
毎年大人気の噴水ショーを今年も「波のプールエリア」で開催。高さ15メートルの巨大リングのウォータースクリーン映像や272本の噴水、レーザーと炎による演出で、圧倒的なスケールで届けてくれる。今年はジュエルミネーションのテーマである「LIGHT HOP」のほか、2種類の噴水ショーが楽しめる。
■地球に優しいグリーン電力を使用
今年も「よみうりランド ジュエルミネーション」に、風力などの自然エネルギーによって発電されたグリーン電力を使用。グリーン電力は、発電の際にCO2を発生しないと考えられており、環境への負荷が小さいエネルギーだ。ジュエルミネーションは、2010年の開始当初からLEDの使用により電力使用の抑制に努め、2021年からはグリーン電力の使用によりさらなる環境負荷の軽減へと取り組んでいる。
■石井幹子さんについて
都市照明からライトオブジェや光のパフォーマンスまでと、幅広い光の領域を開拓する照明デザイナー。日本のみならず世界の各地で活躍する照明デザインの第一人者。また光文化フォーラム代表として、国内外の光文化の継承・発展にも力を注いでいる。
【主な照明作品】
東京タワ−、レインボ−ブリッジ、東京ゲートブリッジ、隅田川橋梁群、横浜ベイブリッジ、ブダペスト・エリザベート橋などの橋梁照明。皇居外苑、日本武道館、銀座歌舞伎座、白川郷合掌集落、姫路城、上野東照宮などの歴史的建造物。創エネ・あかりパーク、ジャポニスム2018「エッフェル塔 日本の光を纏う」などの光イベントなど。
【主な受賞】
2000年に照明デザインへの貢献により、紫綬褒章を受章。2019年に文化功労者、2020年には名誉都民に選ばれ、2023年に旭日中綬章受章。国内外での受賞多数。
■「よみうりランド ジュエルミネーション2025」開催に寄せて
「ジュエルミネーションは毎年その年の潮流を見極めながら検討を重ね、テーマを定めてまいりました。前回のテーマである『LIGHT is LOVE』は普遍的なグランドテーマとして今年も継続します。また、よみうりランドは2024年3月19日に開園60周年という節目を迎え、今年はその記念すべき年からスタートする大切な1年目に当たります。これから大きく飛躍する第一歩は『LIGHT HOP』をサブテーマに掲げ、新たな展望に向けて、元気よく華やかで楽しく、何度でも訪れたくなる心地よい光のクリエーションを目指しました」
■「よみうりランド ジュエルミネーション2025」開催概要
名称：よみうりランド ジュエルミネーション2025 LIGHT HOP
期間：2025年10月23日(木)〜2026年4月5日(日)
※休園日を除く計149日間(予定)
※2026年3月2日(月)〜13日(金)の平日は日中の遊園地営業のみ
時間：16時〜20時30分
料金：【ワンデーパス】18〜64歳：5900円／中高生：4700円／小学生・65歳以上：4100円／未就学児：2500円【アフターパス(15時以降)】18〜64歳：3100円／中高生：2500円／小学生・65歳以上：2200円／未就学児：1500円【入園券】18〜64歳：1800円／中高生：1500円／小学生・65歳以上：1000円／未就学児：1000円
※2025年12月24日(水)・25日(木)は特別料金
※休園日・営業時間は変更する可能性あり。最新の情報は公式サイトで確認を
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
