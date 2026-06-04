Laka×shabonコラボ新色登場♡バレエコアを纏う限定リップ「チュチュロゼ」に注目

韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から、人気美容メディア「shabon」との特別コラボレーションによる限定カラーが登場します。2026年7月6日（月）よりドン・キホーテ限定で発売される「マキシグレイヤーティント #625 チュチュロゼ」は、今注目の“バレエコア”をテーマにした上品で可憐なミュートローズカラー。甘さだけではない洗練された魅力を楽しめる、この夏見逃せないリップアイテムです♡

Laka×shabonが生み出した限定カラー

今回発売されるのは、「Laka マキシグレイヤーティント #625 Tutu Rosé（チュチュロゼ）」。

価格は1,980円（税込）です。

人気美容メディア「shabon」とLakaが共同で開発した特別なカラーで、トレンドのバレエコアをテーマにしながらも、単なる可愛らしさだけではなく、ほんのりクールな雰囲気をプラスした絶妙な色設計が魅力です。

ピンクにシルバートーンを掛け合わせることで、Lovely・Chill・Coolの要素をバランスよく表現。

チュチュのような可憐さとローズカラーの上品さを兼ね備えたミュートローズカラーは、肌トーンを選ばず使いやすい万能カラーとして仕上げられています。

さらに、まるでバレリーナのトウシューズを思わせる繊細なリボンチャーム付き。リップそのものがアクセサリー感覚で持ち歩ける、特別感あふれるデザインです。

発売日：2026年7月6日（月）

販売場所：ドン・キホーテ限定

※店舗により取扱状況が異なります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

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マキシグレイヤーティントの魅力とは？

マキシグレイヤーティントは、重ねるたびに透明感と発色の美しさが際立つ人気シリーズです。

唇本来の血色感になじむ半透明カラーが特徴で、クリアな発色とガラスのようなツヤ感を演出。グロスのようなボリューム感※を与えながらも、べたつきにくい快適な使用感を叶えます。

また、レイヤリングしても色がくすみにくく、重ねるほど鮮やかさが増していく設計もポイント。単品使いはもちろん、手持ちリップに重ねるグロス使いとしても活躍します。

シリーズは全22色展開。

※メイクアップ効果による

バレエコアメイクを楽しみたい人におすすめ

近年人気を集めるバレエコアは、リボンやチュール、淡いカラーを取り入れたフェミニンな世界観が魅力です。

今回のチュチュロゼは、そのバレエコアの雰囲気を大人でも取り入れやすいようにアレンジしたカラー。

甘すぎないミュートローズと透明感のあるツヤ感によって、ナチュラルなのに印象的な唇を演出します。

デイリーメイクはもちろん、デートやお出かけ、特別な日のメイクにもぴったり。トレンド感と実用性を兼ね備えた一本として、多くの美容好きから注目を集めそうです。

まとめ

Lakaとshabonがタッグを組んで誕生した「#625 チュチュロゼ」は、可愛らしさと上品さ、そしてほんのりクールな魅力を兼ね備えた限定カラーです。

価格は1,980円（税込）で、2026年7月6日（月）よりドン・キホーテ限定で発売。

リボンチャーム付きの特別仕様や、透明感あふれるツヤ仕上がりも見逃せません。数量限定アイテムなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡