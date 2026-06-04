ヤンキー夫｢こーいうヤツらが一番嫌ェなんだよ｣月100万円稼げるという甘い誘いに騙され、詐欺師と警察に連行された結果？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
いかにもヤンキーという風体の毒山(ぶすやま)ゴンと、ママ友であるユイの家庭を描いた、横山了一さんの漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』が注目を集めている。二つの家族の対比から、夫婦のあり方について作者の横山さんに話を聞いた。
■詐欺師相手に大暴れするヤンキー夫
ギャンブル好きで無職だったゴンは、主夫として家事育児に励んでいた。しかし、妻子のためにお金を稼ぎたいという思いから、｢電話をかけるだけで月100万円稼げる｣という誘いに乗ってしまう。
出向いた先にいた詐欺師相手に、ゴンは｢こーいうヤツらが一番嫌ェなんだよ｣と大暴れし、警察に詐欺グループもろとも連行されてしまう。動揺する妻の海(マリン)にゴンの母は｢ウチのバカ息子と別れたほうがよいんじゃない？｣と提案してくるが、マリンはそれを断った。
■夫婦間の信頼感と決定権の対比
義母から離婚を勧められても断ったマリンの判断について、横山さんは｢ゴンは基本的に子煩悩なので、貧乏でも信頼感が強かったのだと思う｣と解説する。横山さん自身も子どもが小さいころはお金がない状況だったが、育児を通して夫婦の信頼感があったからこそ関係が続いたのかもしれないと笑顔で語った。
一方、ママ友のユイは｢義母と距離を置きたい｣と夫のシュウに伝え、シュウも一度はわかったと答えたが、結局は同居の話を勝手に決めてしまう。横山さんによれば、シュウにとって妻の意見は一応聞くが最終決定権はないという関係性なのだという。このころのシュウは仕事もうまくいっており、自信に満ちあふれていて折れることができない状態だった。
家族といってもあくまで他人である。お互いの違いを認めつつすり合わせができなければ、関係はバラバラになってしまう。どこで折り合いをつけるのか、話し合いができる夫婦が長く家族でいられる条件なのかもしれない。
取材協力：横山了一
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