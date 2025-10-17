¡Ú2025Ç¯¡Û¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë30¶Ê¡ªÃËÀ¡¢½÷ÀÊÌ¤Ë¸·Áª¡¢¥â¥Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â
¡ÚMrs. GREEN APPLE¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤ò¸µµ»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤â½÷À¤â¥â¥Æ¤ë¶Ê¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¤ÏÃËÀÊÔ¤È½÷ÀÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë¶Ê¤ò¥â¥Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë15¶Ê¡ÊÃËÀÊÔ¡Ë
01.¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×Mrs. GREEN APPLE
02.¡Ö»òÊª¡×RADWIMPS
03.¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×back number
04.¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×10-FEET
05.¡ÖµÕÌ´¡×King Gnu
06.¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×Vaundy
07.¡ÖCITRUS¡×Da-iCE
08.¡ÖI LOVE¡Ä¡×OfficialÉ¦ÃËdism
09.¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡×¿ûÅÄ¾Úö
10.¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡×BUMP OF CHICKEN
11.¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×ÀÆÆ£ÏÂµÁ
12.¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌóÂ«¡×¿Á ´ðÇî
13.¡ÖBunny Girl¡×AKASAKI
14.¡Ö¥¢¥¤¥Í¥¯¥é¥¤¥Í¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ
15.¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×½®ÄÅ¿¿æÆ
¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×Mrs. GREEN APPLE
2025Ç¯8·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ø¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡ÙCM¥½¥ó¥°¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Èë¤á¤¿Îø¿´¤ò²Î¤¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ê²Î»ì¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£
ÃÏÀ¼¤ÈÎ¢À¼¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö»òÊª¡×RADWIMPS
2025Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼çÂê²Î¡£²Î»ì¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÂº¤µ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥éー¥ÉÄ´¤ä¥é¥Ã¥×Ä´¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢²Î¾§ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡ª ·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¤¿¤á¡¢Â©·Ñ¤®¤È¥Ï¥Í¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÎ×¤â¤¦¡£
¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×back number
2024Ç¯7·îÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ù¼çÂê²Î¡£´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤ò²Î¤¦²Î»ì¤¬¡¢À¿¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ç³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡£½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×10-FEET
2022Ç¯11·î¥ê¥êー¥¹¤Î±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡ÙED¼çÂê²Î¡£Ì´¤ËÀ¸¤¤ë¾ðÇ®¤¬ÃË¤é¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥¢¥Ã¥Ñー¤Ê¥Ð¥ó¥É¶Ê¤À¡£¥á¥í¥Ç¥£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¤È¯À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖµÕÌ´¡×King Gnu
2021Ç¯12·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙED¥Æー¥Þ¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê²Î»ì¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
²»°è¤Î¹¤µ¤ÈÅ¾Ä´¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬Æñ´Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¹â²»¤È¥¦¥£¥¹¥Ñー¥Ü¥¤¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤è¤¦¡£
¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×Vaundy
¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿2021Ç¯11·îÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Î7th¥·¥ó¥°¥ë¡£¼ºÎø¤ò²Î¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£Â©¸¯¤¤¤ËÃí°Õ¤·¡¢½À¤é¤«¤¤²Î¾§¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¡£
¡ÖCITRUS¡×Da-iCE
2020Ç¯11·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¼çÂê²Î¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
°¦¤È·è°Õ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î»ì¤¬½÷À¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¥µ¥Ó¤Î¹â²»¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤½¤¦¡ª
¡ÖI LOVE¡Ä¡×OfficialÉ¦ÃËdism
2020Ç¯2·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¼çÂê²Î¡£Â¿ÍÍ¤Ê°¦¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¼¤ÒÃËÀ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤À¡£
²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡×¿ûÅÄ¾Úö
2019Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ïー¥ë¥É¡Ù¼çÂê²Î¡£°¦¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¹¬¤»¤ò¼ÂÄ¾¤Ë²Î¤¦²Î»ì¤¬¡¢½÷À¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤À¤í¤¦¡£
²ÎÀ¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤ë¥Ð¥éー¥É¤À¡£Äã²»¤ÇÎÏ¤òÈ´¤¡¢¹â²»¤Ï¶¯¤¯È¯À¼¤·¤Æ´¶¾ðË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡×BUMP OF CHICKEN
2001Ç¯3·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡ÙÁÞÆþ²Î¡£¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤ë²Î»ì¤¬Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤À¡£
¥ê¥º¥à¤¬Â®¤¯¡¢²»Äø¤âºÙ¤«¤¯Æ°¤¯¡£¸Ç¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×ÀÆÆ£ÏÂµÁ
1997Ç¯11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¤ÎÈäÏª¤âÏÃÂê¤ÎÌ¾¥Ð¥éー¥É¡£½ã¿è¤Ê°¦¤ò²Î¤ËÂ÷¤¹²Î»ì¤ÏÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥Ý¥Ã¥×¤ÇÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÎÏ¤Î¶¯¼å¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯²Î¤¤¤³¤Ê¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌóÂ«¡×¿Á ´ðÇî
2014Ç¯8·î¥ê¥êー¥¹¤Î3DCG¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¼çÂê²Î¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤ò²Î¤¦¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¡£
ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½²Î¾§ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥¤¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æº¹¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª
¡ÖBunny Girl¡×AKASAKI
2024Ç¯10·î¥ê¥êー¥¹¤ÎAKASAKI¤ÎÂåÉ½¶Ê¡£¥ì¥È¥í¤Ç¥àー¥Ç¥£ー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°¦¤¬¡¢½÷À¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¡£
¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Í¥¯¥é¥¤¥Í¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ
2014Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íCM¥½¥ó¥°¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿½÷ÀÌÜÀþ¤Î²Î»ì¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
Í¥¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤À¡£²»Äø¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¡£
¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×½®ÄÅ¿¿æÆ
TikTokÁíºÆÀ¸¿ô11²¯²óÄ¶¤¨¤Î2024Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹¶Ê¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Î¥ê¤ä¤¹¤¤¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁÛ¤¤¤òÁÇÄ¾¤Ë¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¿´¤òÄÏ¤á¤ë¤Ï¤º¡£
¢£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë15¶Ê¡Ê½÷ÀÊÔ¡Ë
01.¡ÖÎøÉ÷¡×´öÅÄ¤ê¤é
02.¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê
03.¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤Ë¡×±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
04.¡Ö¥«¥¿¥ª¥â¥¤¡×Aimer
05.¡ÖBeautiful¡×Superfly
06.¡ÖGO FOR IT!!¡×À¾Ìî¥«¥Ê
07.¡ÖLove Song¡×Uru
08.¡ÖMake you happy¡×NiziU
09.¡ÖThere will be love there-°¦¤Î¤¢¤ë¾ì½ê-¡×the brilliant green
10.¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¿¹¼·ºÚ
11.¡Ö¥×¥é¥¤¥É³×Ì¿¡×CHiCO with HoneyWork
12.¡Ö°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤À¤È¤«¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
13.¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡×¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù
14.¡ÖÀ²¤ë¡×¥è¥ë¥·¥«
15.¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×YOASOBI
¡ÖÎøÉ÷¡×´öÅÄ¤ê¤é
2025Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¡£Îø¤Î³ëÆ£¤È¡¢¤È¤¤á¤¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿ÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
Î¢À¼¤Î²»°è¤¬¹¤¯¡¢½÷À¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê
2025Ç¯2·î¥ê¥êー¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ë¥É¤Î¼õÉÕ¾î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥¹¤ò¥½¥íÆ¤È²¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÙED¥Æー¥Þ¡£
¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¶¦´¶À¤Î¹â¤¤²Î»ì¤¬Í¥¤·¤¯¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Â®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ë´·¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¹°ÌÃÖ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤Ë¡×±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
2016Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¼çÂê²Î¡£ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¸ÀÌÜ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤ÆÃËÀ¤Î¿´¤òÄÏ¤â¤¦¡ª
¡Ö¥«¥¿¥ª¥â¥¤¡×Aimer
2016Ç¯9·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ødaydream¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤¿°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£
´¶¾ðÉ½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¶Ê¤À¡£Êì²»¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÖBeautiful¡×Superfly
2015Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¶ー¡¦¥²ー¥à～Èà½÷¤¿¤Á¤Î³¬µé～¡Ù¼çÂê²Î¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¦¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤À¡£
¥µ¥Ó¤Î³«Êü´¶¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¸ú¤«¤»¤Æ²Î¾§ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤è¤¦¡£
¡ÖGO FOR IT!!¡×À¾Ìî¥«¥Ê
2012Ç¯7·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¥Ñ¥ó¡Ø¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡ÙCM¥½¥ó¥°¡£¹ðÇò¤¹¤ëÁ°¤Î¥É¥¥É¥´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î»ì¤¬¡¢½÷À¤ò¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£Ãæ¹â²»°è¤ò¹¶Î¬¤·¤ÆÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖLove Song¡×Uru
2021Ç¯8·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¼çÂê²Î¡£Îø¤¹¤ë´î¤Ó¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ËÍÉ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¶Ê¤À¡£
°ÂÄê¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¡£Âù²»¤Î»Ò²»¤Ë¤âÍ¥¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖMake you happy¡×NiziU
2020Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿NiziU¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡£·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²Î¤¦»Ñ¤Ï¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«¡ª
¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡£Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç°ÕÃæ¤Î¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤è¤¦¡£
¡ÖThere will be love there-°¦¤Î¤¢¤ë¾ì½ê-¡×the brilliant green
1998Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡£´õË¾¤ò¿®¤¸¡¢°¦¤òµá¤á¤ë²Î»ì¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤¶Ê¤À¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢´Å¤¤²ÎÀ¼¤¬±Ç¤¨¤ë¡£ÎÏ¤òÈ´¤¤Ä¤Ä¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥µ¥Ó¤Ç´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤è¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¿¹¼·ºÚ
¡Ø¥ª¥í¥Ê¥ß¥óC¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥«¥Ðー¤µ¤ì¤¿¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¤¿¤á¡¢¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦»Ñ¤ÇÃËÀ¤òÎº¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥É³×Ì¿¡×CHiCO with HoneyWork
2015Ç¯8·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù15ÂåÌÜOP¥Æー¥Þ¡£¥®¥¿ー¤Î·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¿¿¤Î¶¯¤µ¤ò½÷À¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
²»Äø¤ÎÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¯Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¡£
¡Ö°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤À¤È¤«¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
2017Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥á¥¸¥ãー2nd¥·¥ó¥°¥ë¡£ÃËÀÌÜÀþ¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤òÉÁ¤¯²Î»ì¤Ï¡¢¹ðÇò¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÃËÀ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤âÌ¥ÎÏ¡£µ¤¤À¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥Ó¤ÏÎÏ¶¯¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡×¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù
2021Ç¯6·î¸ø³«¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡£Î¾ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÃË½÷¤ÎÈë¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤Ï¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Î¥ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡£ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÀ²¤ë¡×¥è¥ë¥·¥«
2024Ç¯1·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2¥¯ー¥ëOP¥Æー¥Þ¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¼«Á³¤Î¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¡£
¸ÀÍÕ¤ò¶èÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Â©¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤ÀÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇÄ©Àï¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×YOASOBI
2023Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙOP¼çÂê²Î¡£Ê£»¨¤ÊÅ¾Ä´¤ä¥é¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤¬½÷À¤ò¤è¤êµ±¤«¤»¤ë¡£
¸ìÈø¤ÎÄ·¤Í¤ä¥µ¥Ó¤ÎÎ¢À¼¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥¥åー¥È¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª
¢£¥â¥Æ¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ
°ÕÃæ¤Î¿Í¤ËÄ°¤«¤»¤¿¤¤¶Ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢²Î¤¤¤³¤Ê¤»¤¿¤é°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î²Î¤¤¤ä¤¹¤µ¤äÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ñー¥È¥êー¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
TEXT BY MarSali
¢£³Ú¶Ê¥ê¥ó¥¯
¡Ú¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë15¶Ê¡ÊÃËÀÊÔ¡ËTHE FIRST TIMES PLAY LIST¡Û
https://tftimes.lnk.to/p6LjdgfAT1
¡Ú¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥â¥Æ¤ë15¶Ê¡Ê½÷ÀÊÔ¡ËTHE FIRST TIMES PLAY LIST¡Û
https://tftimes.lnk.to/oM5rVWLMFI