北京人はプライドの塊、河南人は口八丁手八丁…出身地で驚くほど違う、中国人の素顔

出身地が変われば人も変わる（北方編）

私は北京駐在員時代、約3000人の中国人と名刺交換したが、そのたびに心がけていたことがあった。初対面の時に、必ず出身地を訊ねるのである。

もし相手が「江蘇省」と答えたら、「江蘇省のどちらですか？」とさらに聞く。中国では初対面の人に出身地を聞くことは、けっして失礼ではなく、むしろ多くの人が喜々として、故郷の自慢話などをしてくれた。なぜ出身地を訊ねるかと言えば、出身地によって性格、好み、考え方などが大きく異なるからだ。

日本でも、「関西人はオープンマインド」とか「鹿児島の人は日本酒より焼酎を好む」といった傾向がある。ましてや中国は、国土が日本の26倍もあり、そこに56民族、14億1000万人もの人々が暮らしている。郷土色はまさに百花繚乱なのである。

中国全土は行政上、22省・4直轄市・5自治区に区分されている。私は、ほぼすべての地域を踏破したが、各地域の「特色ある人間味」について、以下に短評を記す。あくまでも独断で述べるので、異論もあろうかと思うが、ご寛恕願いたい。

・北京市……「老北京（ラオベイジン）」（北京っ子・北京人）の典型は、習近平主席である。私は習近平総書記が誕生した2012年11月の第18回共産党大会を、北京の人民大会堂で取材した。初めて習総書記が演説した時、ベテランの中国人記者が感慨深げにつぶやいた。

「わが国は（1949年の）建国以来、今日初めて、まともな中国語を話すトップを戴いた」

北京の言葉を標準語にしたのだから、北京人がそれを流暢に話すのは当たり前なのだが、日本と違って中国では、標準語をきちんと話す人は意外と少ない。たとえば、現在の共産党トップ7（常務委員）の中で、標準語を話すのは習総書記だけだ。

「標準語を話せる」こと、かつて皇帝が君臨した「都人である」こと、それに「北京（都市）戸籍を有している」ことで、北京人のプライドはすこぶる高い。

中国には「現代版アパルトヘイト（南アフリカのかつての人種隔離政策）」と揶揄される戸籍制度が現存している。農村から北京に出てくるのは自由だが、「北京戸籍」は容易に取得できない。北京戸籍がないと、就職・医療・教育・住宅など様々な面で不利益をこうむる。そのため北京戸籍を持たない人は「低端人口（ディドゥアンレンコウ）」（下端の人々）と呼ばれ蔑まれているのだ。

北京では一般家庭でも、彼らを家政婦や使用人に雇っており、社会全体が二重構造になっている。若い時分に、北京人の友人が「失業してカネがない」と言うので、「マクドナルドでバイトでもしたら？」と軽い気持ちで言ったら「オレは北京人だ！」と激昂した。

北京人は政治噺が大好きで、「中南海」（北京の最高指導部の職住地）から、自分が所属する組織まで、人事や権力闘争に敏感だ。政府の公式発表を見て裏の意図を嗅ぎ取ったり、共産党が仕掛ける次の潮流を読み取ったりすることが得意である。

性格は、大らかで大ざっぱな人が多い。習主席を見たら分かりますね。

逆に経済はオンチで、「北京人を経理部長にした会社は潰れる」と言われる。

食事の好みは、とかく肉好き。一日15万羽を屠っているという「北京ダック」が有名だが、牛・豚・鶏・羊など、つねに肉を口にしている。中年以上の北京人は、ヒマワリの種も間食として好物だ。

・東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）……いわゆる旧満州地域で、1931年の満州事変以降、日本が満州国を建国し、事実上の植民地にしていた（1932年〜1945年）。そのため反日感情が強いが、愛憎半ばするで、日本に対して親近感も持っている。日本語を勉強している学生や、日本へ留学に来る若者は、東北三省出身者がいちばん多い。

冬は極寒となる東北は、長身の人が多く、男性は剛毅、豪放磊落、大ざっぱ、義理堅い、ケンカ早い……。女性はドーンと構えた「肝っ玉母さん」。何せあれだけ勝手に支配した日本人の孤児たちを育ててくれたのだから。

ちなみに、中国唯一のモデル養成学校（大連模特芸術学校）がある大連、ロシア人とのハーフが少なくないハルビンは、四川省成都を含めて中国で「三大美人産地」と言われる。

・天津市……東京に外港の横浜があるように、北京には外港の天津がある。やはり戦前から日本との縁が深いが、天津という地名は南方から物資を運ぶ「天子（皇帝）の津（船着き場）」だったことに由来する。港湾都市で、20世紀前半には清朝崩壊後のラストエンペラー（溥儀）が住んだことでも知られる。

先代の胡錦濤時代には、温家宝首相の故郷だったこともあり、新たな経済特区「濱海新区」を開発した。また、2008年の北京夏季オリンピックを記念して、中国初の高速鉄道が北京―天津間に開通し、両都市は33分で結ばれた。

天津人のイメージは、お人好し、おしゃべり好きで菓子好き。日本の漫才にあたる「相声（シアンシェン）」の聖地であり、私も北京駐在員時代にハマって、通い詰めたものだ。相声を見ながら「天津三絶（ティエンジンサンジュエ）」と呼ばれる三種類の銘菓を食べるのが「老天津（ラオティエンジン）」（天津っ子）の楽しみだ。ちなみに、天津甘栗と天津丼は日本が勝手に創ったもので、天津では売っていない。

・山東省……広東省、江蘇州に次ぐGDPを誇る。日本でいちばん有名なのは青島（チンダオ）ビールだろう。たしかに青島で飲む工場直送の青島ビールは、まるで液体の麦を飲んでいるような旨さだ。

だが山東人は、ビールだけでなく白酒も大好きだ。ある時、省都・済南の庶民的なレストランでランチしていたら、隣席に老夫婦が座った。すると夫は、すぐに持参したカバンから白酒を取り出し、飲み出した。思わず私が、「白酒ならメニューにありますよ」と教えたら、こう答えた。「店員が持ってくるのに時間がかかるから先に飲んでいるんだ」

山東人女性は、しっかり者である。2012年に一期目の習近平体制が発足した時、「トップ7」（共産党常務委員）の夫人は、彭麗媛（習近平総書記夫人）、程虹（李克強首相夫人）……と、7人全員が山東人だった。

・山西省……山西人のイメージは「しまり屋」。ケチではないが、節約気質が身についていて、いつのまにかひと財産築いているイメージだ。省都・太原の南郊にある平遥に行くと、1824年に設立された中国最古の銀行（日昇昌票号）の跡を見ることができるが、全国30都市以上に支店を置いて「晋商（ジンシャン）」（山西商人）のビジネスを支えた。

現在、最も有名な産業は石炭産業で、私が北京駐在員をしていたバブル経済期には、「煤王（メイワン）」と呼ばれる石炭成金たちが、太原の街を闊歩していたものだ。彼らはド派手な高級スーツに身を包み、「美女（メイニュイ）」たちを両腕に絡ませて、ブランドショップなどに現れる。北京で私が住んでいたマンションの上階も、「煤王」たちが買い取って、愛人たちを住まわせていた。習近平新時代になって、彼らは雲散霧消してしまったが。

変わらないのは、山西人が黒酢を好むことだ。山西人は、黒酢で乾杯する。詳しくは、前掲の拙著『進撃の「ガチ中華」』をご参照ください。

・河南省……前述のように、中華文明発祥の地である。いまでも穀倉地帯だが、経済はだいぶヘコんでいる。省内の某都市に足を運ぶと、「小姐（シアオジエ）（ホステス）数千人」という巨大カラオケ店が何軒も軒を並べていて、案内してくれた地元幹部が言った。「わが町はカラオケが最大の産業で、彼女たちが去ったら銀行は破綻します」

河南人に対する私の印象は「口八丁手八丁」。やはり前述のように、私は北京駐在員時代に約150人の中国の若者を面接したが、いちばんユニークなのが河南省出身者だった。よく言えば気宇壮大、天衣無縫。悪く言えば針小棒大、夜郎自大。とかく派手に自己アピールするのだ。そのため河南省の若者の面接は、いつも予定時間をオーバーしたものだ（採用したことはなかった）。

中国では「偽物の産地」として、たびたび問題視されている。こんな政治小噺がある。

北京で河南省産の偽物があふれていることに業を煮やした習近平主席が、急遽、河南省を視察した。省都・鄭州の駅に出迎えた省長に対して、習主席が「どこに偽物があるのだ？」と問い詰めた。すると答えて曰く、「はい、省長は現在、北京出張中であります」。

私も洛陽の牡丹公園を訪れた際、入り口で100元（約2000円）の入場料を取られたので、「ずいぶん高い」と思いつつ払った。そうしたら少し先に10元（約200円）の本物の入場券売り場があった。急ぎ引き返すと「100元の売り場」は跡形もなく消えていた。

