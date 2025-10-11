¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥Èlia¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦shallm¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMusic Video¸ø³«¡ª
¼«¤éºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦lia¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öshallm¡×(ÆÉ¤ß¡§¤·¤ã¤ë¤à)¤¬¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎMusic Video¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂôÅÄµþ³¤(¥È¥á¥£¥È¥¥)±é¤¸¤ë¾¯½÷¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÍ§Ã£¤¬¡É¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡É¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼°î¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤ì¤òÅÏ¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î¿¶Éý¤ò¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥Ö¡¦¥¸¥§¡¼¡¦¥±¡¼¡¦¥¥¹¡¦¥Ç¡¼¥È¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¼ê³Ý¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÝÜÃ«ÀÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÄ¸«¤Ê¤ë¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¡ÈÆü¾ïÊø²õ·Ï¡É¥é¥Ö¥³¥á¤òÉÁ¤¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡×¤Ï7·î¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢Ä¾¿Í¤ò½ä¤ëÎøÌÏÍÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÄ¾¿Í¤ÏÃ¯¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ¯¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇÈÍðÉ¬»ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢shallm¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç¡Øshallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ãshallm¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖÎø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤Ò¤È¤ê¤Î¶õÁÛ¤ÎÃæ¡É¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡Ù¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È½÷¤Î»Ò¤Î´Ø·¸¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡É¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
shallm
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://shallm.lnk.to/futaribunPR
²Î»ì¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.uta-net.com/song/381350/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡Ù
TOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍËÆü25»þ¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü23»þ¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü23»þ¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Ë¤ÆËè½µ·îÍËÆü25»þ¡Á
AT-X ¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü23»þ30Ê¬¡Á
Ëè½µ¡Ê¶â¡Ë11¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
Ëè½µ¡Ê²Ð¡Ë17¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
ÇÛ¿®¾ðÊó
FOD¤Ë¤ÆÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡ª
Ëè½µ¶âÍË 25»þ¡Á
FOD
TVer¤Ë¤ÆËè½µ1½µ´ÖÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Ëè½µ¶âÍË25»þ30Ê¬¡Á
TVer
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡ÖÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ä¾Ã«¤¿¤«¤·
Éû´ÆÆÄ¡§Àõ¸«¾¾Íº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§郄¶¶Î¶Ìé
µÓËÜ¡§»³ÅÄÅ¯Ìï¡¡Ä¾Ã«¤¿¤«¤·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¾Í»Ò
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚ¤Î¤Î¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ºêÀé³¨
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¾Í»Ò¡¡¾®Èþ¸Í¹¬Âå¡¡¾®ÎÓÍø½¼¡¡ÀðÂ¿·Ã»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÅÄÍµ¹Ô
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÆâÎ¤Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ºê¹°µ®
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£ÎµÇÏ
ÊÔ½¸¡§±ÝÅÄÈþºé
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ê¿¸÷ÂöÌé
²»³Ú¡§Â¼¾¾·ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Staple Entertainment
À½ºî¡§ÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°À½ºî°Ñ°÷²ñ
Âè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§shallm ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×
Âè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×
¡ÚCAST¡Û
ÅÏ Ä¾¿Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
´Û²Ö¼Ó·î¡§ÌðÌîÍ¥Èþ²Ú
ÀÐ¸¶ »ç¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
Çßß·¿¿µ±Æà¡§Çßß·¤á¤°
ÆÁ°æ½Å¿®¡§ÃæÅç¥è¥·¥
ÅÏ ÎëÇò¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î ¡¡¤Û¤«
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
ÅÏÄ¾¿Í¤Ï¡¢Ëå¤ÎÎëÇò¤È½ÇÊì¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»2Ç¯À¸¡£
Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢Îø°¦¤âÉô³è¤â¥Ð¥¤¥È¤â¤»¤ºÍ§¤À¤ÁÉÕ¤¹ç¤¤¤âÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Ëå¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¾¿Í¡£
¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Û²Ö¼Ó·î¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¾¿Í¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¼Ó·î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Ä¾¿Í¤È°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿Èª¤òÆÍÁ³¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿àÈª¹Ó¤é¤·á¤À¤Ã¤¿¡ª
¼Ó·î¤Îµ¯¤³¤·¤¿ÇÈÌæ¤Ï¡¢Ä¾¿Í¤ò½ä¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Êø²õ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆË½Áö¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) ³«¾ì 16:00¡¿³«±é 17:00
¾ì½ê¡§Spotify O-EAST
ÀÊ¼ï¡§Á´¼«Í³
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä ¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
© ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°À½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://watarikunxx-anime.com
shallm¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://shallm.jp/
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ shallm¸ø¼°HP
https://www.universal-music.co.jp/shallm