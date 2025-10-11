スバルの「超“極小”ミニバン」に注目！ 全長3.5m級ボディで「3列・7人乗り」!? 時代先取りな“車中泊仕様”まであった「ドミンゴ」とは

ニッチ市場を開拓したスバル独創の「コンパクト7シーター」

スバル「ドミンゴ」は1983年に登場した小型ワンボックス型のワゴンモデル。軽ワンボックス「サンバー」を基に1リッター直列3気筒「EF10」型エンジンを搭載（のちに1.2リッターも追加）し、3列・7人乗りを実現しました。

軽の取り回しを保ちながら多人数に応える“軽プラスα”の発想を中核としたコンセプトが当時非常に斬新でした。

スバルの超“極小”ミニバン「ドミンゴ」！［写真は2列目席をたたみ1列目を回転した状態／画像提供：SUBARU］

ドミンゴは1994年にフルモデルチェンジを行い、2代目は1.2リッターの「EF12」型を搭載。

ECVTやパワーステアリングの採用で快適性も強化し、フルタイム4WDや4輪独立懸架の組み合わせにより、商用車ベースとは思えない素直な乗り味を狙いました。

最終型のボディサイズは全長3525mm×全幅1415mm×全高1925mm（標準ルーフ）。ホイールベースは1885mm、最小回転半径は4.2mで、小さな取り回しと7名乗車を両立しました。カタログ燃費は13km／Lから14.2km／L（10・15モード燃費）とされています。

駆動方式はRRとフルタイム4WD、変速機は5速MTとCVTを設定。ハイルーフ仕様は全高1995mmに達し、積載の自由度も広げました。

車両重量はグレードにより950kgから1150kgで、使い方や地域事情に応じて多彩な選択肢が用意されていました。

エクステリアは大型バンパーで量感を与えつつ視界を確保。インテリアでは2列目と3列目の座面／背もたれ形状や前席回転機構を活かし、用途に応じて対座、フラット化、積載重視など“多用途空間”へ変化できる設計としました。

とくに2代目のハイライトが「マルチファンクションシート」です。

前席回転でリビングのように対座し、2列目／3列目を倒せば車内をフルフラット化。就寝や荷室拡大など“10種類以上”のレイアウトが実現可能で、現在の車中泊ブームを先取りした存在でした。

純正キャンピングカー仕様まで用意されていた「ドミンゴ」

1996年には純正キャンパー仕様「アラジン」も設定。ポップアップルーフで就寝スペースを拡張でき、シンクやコンロも選択可能でした。

受注生産の同モデルの販売は282台にとどまりましたが、先進的な試みの純正車中泊モデルとして現在も希少価値が語られます。

画像は2代目「ドミンゴ」純正キャンピングカー仕様「アラジン（Aladdin）」のインテリア［画像提供：SUBARU］

1990年代半ば頃の新車価格帯は、RRのベーシック「CV-B」が110万9000円から、4WDかつサンサンルーフ付「GV」が184万3000円前後、純正キャンパー「アラジン」は197万5000円から222万5000円と幅広く展開されました。

では、なぜ短命に終わったのでしょうか。背景には市場の“戦略的挟撃”がありました。片側ではホンダ「ステップワゴン」など乗用ミニバンが快適性で優位に立ち、もう片側では1998年の軽規格拡大によりサンバー自体が大型化し、ドミンゴの存在意義が薄れたのです。

結果として2代目は1998年末に生産を終了し、販売も1999年初頭に終息しました。

軽よりひと回り大きいという独自解は、規格改定と市場嗜好の変化に飲み込まれ、役割を終えたといえます。販売期間の短さは、時代の過渡期に挑んだモデルの宿命でもありました。

※ ※ ※

現在の中古市場でドミンゴは良質な個体が限られ、なかでもアラジンは流通量が少ない希少モデルです。

装備の独自性や車内の拡張性が評価され、当時の“先取り感”を物語る存在として注目が続いています。希少ゆえに個体差も大きく、装備や状態の見極めが重要視されています。

それでもドミンゴが今日語られるのは、最小限のサイズで最大限の機能を引き出す設計哲学が、車の大型化が進む現代において示唆に富むからです。小回りの良さ、3列7人、自在な室内変化という価値は、都市生活やレジャーの実用に改めて響いています。

SNSや専門メディアでも、全長3.5m級で大人が横になれるフラット化や4WD×独立懸架の頼もしさ、純正キャンパーの希少性が話題に上ります。

小さなボディに暮らしの工夫を凝縮したドミンゴは、短命ゆえの鮮烈さをまとい、今なお再評価の俎上にあるのです。