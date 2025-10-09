ディズニー時計というと子ども向けという印象が強いですが、熱烈なコレクターも存在するジャンルで、大人の時計ファンでも密かに集めている人が多かったりします。

最も人気が高いキャラクターはもちろんミッキーマウス。腕が針になっているミッキー時計は、1933年にアメリカのインガソールという時計会社が初めて製造しました。ミッキーマウスの誕生が1928年ですから、かなり早い時期のキャラクター商品だったわけです。定価1ドルの「ダラーウォッチ」と呼ばれるシンプルな構造で、これが爆発的に大ヒット。日本でもセイコーが1970年代に「ディズニータイム」として同様の時計を発売していました。

ガチで大人向けの高級モデルもあります。時計界に革命を起こした天才デザイナー、ジェラルド・ジェンタはミッキーが大のお気に入りで、1990年代に「レトロファンタジー」というコレクションでミッキー時計を手がけており、これは後にブルガリによって復刻されました。ほかにもフランク ミュラーやグランドセイコーなどもミッキー時計を手がけています。大人もなんだかんだミッキーマウス好きですよね。

アメリカのカジュアル時計ブランドFOSSIL（フォッシル）が、新作「ミッキーマウス アストロノートウォッチ」をリリースしました。

今回のミッキーは宇宙服姿。宇宙服をまとったミッキーが、ディープブルーの銀河の上で躍動しています。いつものように両腕が時針と分針になっていて、土星のアイコンが秒表示になっています。ステンレスケースには、スペースシャトルの熱反射塗料を模したホワイトのセラミックコーティングが施されています。

宇宙服姿のミッキー、なんだかやたらとかわいいですね。ケースバックはスケルトン仕様で、ここにもミッキーのアイコンが入っています。宇宙服素材を模したホワイト×レッドのストラップもいい雰囲気です。

日本製自動巻きムーブメント搭載なので、品質的にも申し分なし。専用化粧箱付きで、価格は6万6550円。製造本数1,008本と少ないので、オーダーは急いだ方が良さそうです。

