Airdog（エアドッグ）やシャープなどの空気清浄機・衣類乾燥除湿機がSALEに【Amazonプライム感謝祭】

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が10月10日（金）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から、Airdog（エアドッグ）やシャープ、アイリスオーヤマなど人気ブランドの空気清浄機と衣類乾燥除湿器をご紹介。「洗濯物が乾かない…」「室内が乾燥する…」そんな日常の悩みを解決してくれますよ。

空気清浄機

寝室や子供部屋に最適。Airdog（エアドッグ）のコンパクトモデル「X3D」

シリコンバレーで開発され、TVCMでもおなじみのAirdogの空気清浄機です。AQI（空気質指数）センサーを搭載しており、空気の状態を色と数値でわかりやすく可視化。本体上部と左右の2カ所、合計3カ所からクリーンな空気を排出することで、コンパクトながらも高い空間洗浄性能を実現しています。さらに、「部屋が暗い状態」や「人がいない状態」を自動で検知し、モニターやカーテシライトを自動で消灯。睡眠中も光で邪魔されることなく、快適な環境を保ちます。

リビングやダイニングに最適。Airdog（エアドッグ）で人気No.1「X5D」

これまでプロフェッショナルモデル「X8 Pro」にのみ搭載されていたCO₂センサーを搭載。換気不足や人の密集によって二酸化炭素が溜まった際に、警告してくれます。また、空気の汚れを示すAQIとCO₂濃度を同時に測定できるダブルセンサーを採用。空気の状態を数値で「見える化」し、より快適な空間づくりをサポートします。

基本性能と薄型デザインを両立した、空気清浄機のエントリーモデル

シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載。プラズマクラスターは「＋」と「−」の両方の静電気を除去できるため、花粉や微小な粒子が壁などに付着するのを抑制します。また、0.3µmの微小な粒子を99.97％以上集じんする静電HEPAフィルターを搭載し、浮遊花粉やアレル物質の作用を効果的に抑えます。乾燥が気になる季節には、パワフルな加湿機能も活躍。1日24時間使い続けても電気代が気にならない省エネ設計です。

どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター

シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、ペットの排泄臭や体臭もフィルターで低減。寝室や子ども部屋はもちろん、玄関、キッチン、ペットケージのそばなど、空気の汚れが気になる場所にも設置しやすいコンパクトサイズです。

衣類乾燥除湿機

自動で最適運転。送風と除湿で衣類をスピーディーに乾燥

独自構造のハイブリッド方式を採用し、気温に左右されず一年中パワフルに除湿できます。送風と除湿を自動で切り替えながら衣類を効率よく乾燥させ、乾き具合を予測して自動で停止。「プラズマクラスター25000」が部屋干しのイヤなニオイをすばやく消臭します。さらに、広角ワイドルーバーで広範囲に干した洗濯物にも風をしっかり届け、スピーディーに乾燥。ホースをつなげば連続排水も可能で、長時間の運転にも対応します。

乾燥時間を約6分の1に。サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機

自然乾燥の場合と比べて衣類乾燥時間が約6分の1に短縮できる、アイリスオーヤマのサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機。図書館よりも静かな静音設計なので夜間の使用も気になりません。衣類乾燥として除湿機能はもちろん、サーキュレータ―と除湿機それぞれ単独での運転も可能。サーキュレーターとして部屋の空気の循環や、除湿機として浴室や脱衣所などのカビ対策にも活躍します。

その他のおすすめ商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。