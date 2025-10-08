Airdog（エアドッグ）やシャープなどの空気清浄機・衣類乾燥除湿機がSALEに【Amazonプライム感謝祭】
空気清浄機
寝室や子供部屋に最適。Airdog（エアドッグ）のコンパクトモデル「X3D」
シリコンバレーで開発され、TVCMでもおなじみのAirdogの空気清浄機です。AQI（空気質指数）センサーを搭載しており、空気の状態を色と数値でわかりやすく可視化。本体上部と左右の2カ所、合計3カ所からクリーンな空気を排出することで、コンパクトながらも高い空間洗浄性能を実現しています。
さらに、「部屋が暗い状態」や「人がいない状態」を自動で検知し、モニターやカーテシライトを自動で消灯。睡眠中も光で邪魔されることなく、快適な環境を保ちます。
Airdog X3D 光＆人感センサー搭載 3方向広角排気システム 寝室 子供部屋 会議室 TPAフィルター 浮遊ウイルス対応 エアドッグ
122,000円 → 109,780円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リビングやダイニングに最適。Airdog（エアドッグ）で人気No.1「X5D」
これまでプロフェッショナルモデル「X8 Pro」にのみ搭載されていたCO₂センサーを搭載。換気不足や人の密集によって二酸化炭素が溜まった際に、警告してくれます。また、空気の汚れを示すAQIとCO₂濃度を同時に測定できるダブルセンサーを採用。空気の状態を数値で「見える化」し、より快適な空間づくりをサポートします。
Airdog X5D CO2センサー搭載 キャスター付き TPAフィルター 静音設計 ペット リビング 店舗 オフィス エアドッグ 寝室 ハウスダスト 花粉 浮遊ウイルス対応 電気集塵式 水洗いできるフィルター
162,600円 → 146,300円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
基本性能と薄型デザインを両立した、空気清浄機のエントリーモデル
シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載。プラズマクラスターは「＋」と「−」の両方の静電気を除去できるため、花粉や微小な粒子が壁などに付着するのを抑制します。また、0.3µmの微小な粒子を99.97％以上集じんする静電HEPAフィルターを搭載し、浮遊花粉やアレル物質の作用を効果的に抑えます。
乾燥が気になる季節には、パワフルな加湿機能も活躍。1日24時間使い続けても電気代が気にならない省エネ設計です。
シャープ 空気清浄機 KC-S50-W プラズマクラスター 7000 加湿 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,800円 → 19,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター
シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、ペットの排泄臭や体臭もフィルターで低減。寝室や子ども部屋はもちろん、玄関、キッチン、ペットケージのそばなど、空気の汚れが気になる場所にも設置しやすいコンパクトサイズです。
シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ
13,800円 → 10,800円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
衣類乾燥除湿機
自動で最適運転。送風と除湿で衣類をスピーディーに乾燥
独自構造のハイブリッド方式を採用し、気温に左右されず一年中パワフルに除湿できます。送風と除湿を自動で切り替えながら衣類を効率よく乾燥させ、乾き具合を予測して自動で停止。「プラズマクラスター25000」が部屋干しのイヤなニオイをすばやく消臭します。
さらに、広角ワイドルーバーで広範囲に干した洗濯物にも風をしっかり届け、スピーディーに乾燥。ホースをつなげば連続排水も可能で、長時間の運転にも対応します。
シャープ 衣類乾燥 除湿機 CVSH150W 年中速乾 ハイブリッド方式 除湿 15L/日 プラズマクラスター 25000 消臭 除菌 生乾き臭抑制 自動 スイングワイドルーバー 部屋干し
47,800円 → 37,500円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
乾燥時間を約6分の1に。サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機
自然乾燥の場合と比べて衣類乾燥時間が約6分の1に短縮できる、アイリスオーヤマのサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機。図書館よりも静かな静音設計なので夜間の使用も気になりません。衣類乾燥として除湿機能はもちろん、サーキュレータ―と除湿機それぞれ単独での運転も可能。サーキュレーターとして部屋の空気の循環や、除湿機として浴室や脱衣所などのカビ対策にも活躍します。
アイリスオーヤマ 除湿機 衣類乾燥 デシカント式 13畳 サーキュレーター付き 除湿器 除湿量 5L タイマー付き スピード乾燥 静音設計 大容量 強力 部屋干し カビ防止 首ふり 左右 梅雨対策 コンパクト リビング IJD-I50-WH ホワイト/グレー
21,989円 → 15,800円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル 靴乾燥 ダニ退治 AZKFK-202-W アロマケース付
11,800円 → 9,500円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ 父の日 ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] 旧モデル BAKUNE [ バクネ ] 秋〜冬 スウェット 上下セット (スウェットシャツ・スウェットパンツ) リカバリーウェア ユニセックス
26,840 円 → 21,672円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
