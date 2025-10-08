この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【平屋】憧れだけで建てると危険な５つの理由！メリットデメリット｜建築士が語る「土地・費用・防犯・水害」のリスク【さくら事務所】』にて、建築士の田村さんが平屋住宅について詳しく語った。田村さんは、近年ますます人気の高まる平屋について、「特に北関東エリアでは平屋専門の事業者が成立するほどの人気」としつつも、美しい佇まいの裏にある“現実”を赤裸々に明かした。



田村さんは平屋の魅力について「土地との一体感ですよね。これは完全に平屋でしか出せない佇まい」と語り、「屋根の面積が広くてどっしりとした美しさがある」とそのデザイン性やランドスケープとの調和を絶賛。フランク・ロイド・ライトやミース・ファン・デル・ローエの名作住宅を例に挙げ、「美しい水平ラインやガラス張りの開放感は平屋ならでは」と主観も込めて説明した。



さらに、利便性についても「2階がないと重量負担が減り、構造が安定しやすい。耐震性が強くなりやすいのは大きなメリット」とし、台風時の風圧や地震被害を想定した際にも平屋のメリットは大きいと指摘。また、「階段不要でバリアフリー化しやすい」「ルンバなどお掃除ロボットも使いやすい」「外壁などのメンテナンスコストが抑えられる」と合理面でもメリットを強調した。



一方で田村さんは、「都心部に住んでる人は平屋に憧れても住めないという、これが最大のデメリットだと思いますね」と指摘。広い土地が必要になるため建設エリアが限定されやすい現実や、建築コストの高さにも触れた。「間取りや敷地条件によっては日当たりや風通しに制約が生じる可能性がある」「道路と目線が近いことでプライバシーや防犯リスクも平屋ならではの課題」と具体的リスクを挙げ、万が一の水害時にも「2階に避難できないため、命にかかわることがある」と注意を促した。



動画の締めくくりで田村さんは、「平屋を建てるならホームインスペクションでしっかりチェックしてほしい」と呼びかけ、視聴者に「良い戸建てライフを」とエール。「平屋は美しさや魅力がたくさんある反面、現実的な制約も多い。“憧れ”だけで決めず、エリアやリスクをよく見極めて判断してください」と締めくくった。