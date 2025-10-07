敵地での地区S2戦目に出場

【MLB】ブルワーズ ー カブス（日本時間7日・ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルワーズとの地区シリーズ第2戦に「4番・右翼」で先発出場し、初回に先制となる豪快な3ランを放った。敵地は騒然。これでポストシーズン2発目となった。

豪快な一発で地区王者相手に先制した。初回1死一、二塁でアシュビーのフォーシームを捉えた。打球速度111.7マイル（約179.8キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）の特大なアーチを描いた。

今季、レギュラーシーズンでは8月途中から38試合連続で本塁打を描くことができなかったが、9月25日（同26日）の本拠地・メッツ戦で1試合2発を放つと、その後は4試合連続で本塁打を放って、ポストシーズンに突入。ワイルドカードシリーズ第1戦の本拠地・パドレス戦でもアーチを描き、5試合連続本塁打としていた。

4日（同5日）の地区シリーズ第1戦では4番で出場するも、4打数無安打2三振。チームも3-9で敗れていた。（Full-Count編集部）