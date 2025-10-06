ケンコー・トキナーは、クラシックカメラ風の超小型デジタルトイカメラ『トイカメラ Pieni II』に新色「ネモフィラ」と「ライラック」を追加し、2025年10月10日から発売する。販売価格はオープンだが、同社オンラインショップでは1台6,050円（税込）で販売される。

◼︎「小さい」を意味する『Pieni II」

『Pieni II』はフィンランド語で“小さい”を意味する「Pieni」に由来する製品名の通り、指先でつまめるほどの小型サイズが特徴だ。クラシックカメラをそのまま縮小したようなデザインで、持ち歩きに便利なネックストラップが付属。カメラとして使わないときもインテリア小物のように飾れる点が魅力となっている。

◼︎豊富なカラーバリエーション

小型ながら、撮影機能は充実している。MODEの切り替えで写真、音声付き動画、音声のみの録音に対応。映像はレトロ調で、水彩画や油絵のような独特の質感を楽しめる。モニターやファインダーを持たないため、撮影結果は保存後に確認するスタイルとなっており、フィルムカメラのような“後のお楽しみ”感覚を味わえる。

背面にはマグネットを内蔵し、冷蔵庫など磁石が付く場所に固定して動画撮影も可能。USB接続による充電とデータ転送に対応し、日常的に使いやすい設計となっている。

今回の新色追加により、カラーバリエーションは「ミント／ピーチ／オレンジ／ネモフィラ／ライラック／グレー」の全6色展開となった。マカロンを思わせるような鮮やかでポップな色合いから、落ち着いたシックなトーンまで揃っており、ファッションやインテリアに合わせて自由に選べるラインナップだ。

◼︎製品概要・製品名：トイカメラ Pieni II・新色：ネモフィラ、ライラック・価格：オープン（参考価格 6,050円）・発売日：2025年10月10日・付属品：ネックストラップ、USBケーブル

（文＝リアルサウンドテック編集部）