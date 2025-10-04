『3年Z組銀八先生』るかっぷに「神楽」と「沖田総悟」がセットで登場
メガハウスは、『3年Z組銀八先生』より「るかっぷ 3年Z組銀八先生 神楽＆沖田総悟 セット【限定巾着付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「るかっぷ 3年Z組銀八先生 神楽＆沖田総悟 セット【限定巾着付き】」(8,910円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『3年Z組銀八先生』より「神楽」と「沖田総悟」がセットで登場する。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、一緒に並べると、より世界観が広がる。
「限定巾着」付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会
