Image: Tada Images / Shutterstock.com

Lifehacker 2025年9月18日掲載の記事より転載

これまで、Googleは自社のAI「Gemini」で一体どれくらいのプロンプトを投げることができ、どれだけの画像や動画を生成できるのか、正直なところ少し曖昧な説明に留まっていました。

公式ドキュメントでは「より高い上限」「最高の上限」といった言葉が使われるのみで、「どの料金プランでどのAIモデルが、どの程度使えるのか？」はハッキリしなかったのです。

しかし、ついにGoogleが重い腰を上げ、その詳細を明らかにしてくれました（米メディア9to5Googleが発見）。

この新しい指標を見れば、今使っているプランからアップグレードする価値があるのか、より具体的に判断できるはず。

また、「気づいたら今日の上限に達していた……」なんて不意打ちを食らうことも少なくなるでしょう。

ついに公開！Geminiの料金プラン別利用上限

Google AIの利用上限に関する公式情報は、Geminiのサポートページで確認できます。

プランは大きく分けて3つ。無料プラン、月額2,900円（20ドル）の「Google AI Pro」、そして月額3万6,400円（250ドル）の「Google AI Ultra」です。

基本的な違いは以下のとおりですが、これだけがすべてではありません。

まずは基本の無料プラン

プロンプト（指示）: 最高性能モデル「2.5 Pro」を1日5回まで利用可能。それ以降は、より高速な「2.5 Flash」モデルに切り替わるコンテキストウィンドウ（一度に読み込める情報量）: 32,000トークンDeep Researchレポート: 月に5回まで（2.5 Flash使用）音声概要: 1日20回まで画像生成: 1日100枚まで利用不可な機能: Deep Think（最高レベルの推論機能）、AI動画生成 プロンプト（指示）: 最高性能モデル「2.5 Pro」を1日5回まで利用可能。それ以降は、より高速な「2.5 Flash」モデルに切り替わるコンテキストウィンドウ（一度に読み込める情報量）: 32,000トークンDeep Researchレポート: 月に5回まで（2.5 Flash使用）音声概要: 1日20回まで画像生成: 1日100枚まで利用不可な機能: Deep Think（最高レベルの推論機能）、AI動画生成

ワンランク上の「Google AI Pro」プラン（月額2,900円）

プロンプト: 「2.5 Pro」モデルを1日100回まで利用可能コンテキストウィンドウ: 100万トークンへと大幅に拡大Deep Researchレポート: 1日20回まで利用可能に（2.5 Pro使用）音声概要: 1日20回まで画像生成: 1日1,000枚までAI動画生成: 1日3本まで生成可能（Veo 3 Fastモデル使用）利用不可な機能: Deep Think プロンプト: 「2.5 Pro」モデルを1日100回まで利用可能コンテキストウィンドウ: 100万トークンへと大幅に拡大Deep Researchレポート: 1日20回まで利用可能に（2.5 Pro使用）音声概要: 1日20回まで画像生成: 1日1,000枚までAI動画生成: 1日3本まで生成可能（Veo 3 Fastモデル使用）利用不可な機能: Deep Think

すべてを求めるなら「Google AI Ultra」プラン（月額3万6,400円）

プロンプト: 「2.5 Pro」モデルを1日500回まで利用可能コンテキストウィンドウ: Proプランと同じく100万トークン音声概要: 1日20回までDeep Researchレポート: 1日200回までと大幅に増加（2.5 Pro使用）Deep Think: 1日10回まで利用可能画像生成: Proプランと同じく1日1,000枚までAI動画生成: 1日5本まで生成でき、より高品質な「Veo 3」モデルが使える プロンプト: 「2.5 Pro」モデルを1日500回まで利用可能コンテキストウィンドウ: Proプランと同じく100万トークン音声概要: 1日20回までDeep Researchレポート: 1日200回までと大幅に増加（2.5 Pro使用）Deep Think: 1日10回まで利用可能画像生成: Proプランと同じく1日1,000枚までAI動画生成: 1日5本まで生成でき、より高品質な「Veo 3」モデルが使える

話はこれだけじゃない！考慮すべきポイント

これらの数字だけでも複雑に感じるかもしれませんが、実はこれだけではすべてをカバーしていません。Geminiアプリ以外でAI機能を使う場合、また別の制限が適用されるのです。

たとえば、動画制作ウェブアプリの「Flow」。これはGoogle AI ProおよびUltraプランの契約者限定で、創作活動に使える「AIクレジット」がそれぞれ毎月1,000、もしくは25,000付与されるという仕組みです。

もう1つ影響を受けるのが「NotebookLM」です。有料プランに登録していると、無料プランよりも多くのノートブックを作成できたり、より多くのソースを追加したり、長いドキュメントを扱えるようになったりと、利用上限が引き上げられます。

新機能は有料プランから？

時間と共に追加される新機能が、最初は有料プラン限定で提供されるケースがある点も考慮すべきでしょう。

一例を挙げると、より広大な作業スペースを提供する「Canvas」機能は全ユーザーに同時公開されましたが、カスタムチャットボットを作成できる「Gems」機能は、当初は有料契約者のみが利用できました。

最終的にはほとんどの機能が無料ユーザーにも開放される傾向にありますが、Google AI ProやUltraプランへの投資価値を考えるうえでは、こうした先行アクセスのメリットも無視できません。

Googleとしては有料プランへの移行を促したい考えでしょうが、多くの人にとっては無料プランでも十分に役立つと言えそうです。

AI嫌いの私を唸らせた「NotebookLM」2つの活用術 | ライフハッカー・ジャパン

語学の「独学」は、もう終わり。Googleが「言葉の壁」を消滅させるAI専属コーチの迎え方 | ライフハッカー・ジャパン

著者紹介：デイビッド・ニールド 英国マンチェスター出身のテクノロジージャーナリスト。ガジェットやアプリに関する執筆活動は20年以上にわたる。ダラム大学で英文学の学士号を取得し、在学中には受賞歴のある学生新聞「Palatinate」で編集長を務めた経験も。キャリアのスタートは紙媒体で、英国内や海外で販売される数々のテクノロジー雑誌やムック本の編集・執筆に携わる。近年はフリーランスとしてウェブメディアを中心に活動しており、世界有数のテクノロジー系媒体に寄稿。新製品発表会の現地レポートから、アプリやガジェット、各種プラットフォームの丁寧な解説記事やハウツーガイドまで、そのカバー範囲は多岐にわたる。スマートフォン、ノートPC、ウェアラブル、AIといったコンシューマー向けテクノロジー全般を専門分野とする。

著者：David Nield - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Photo：Image: Tada Images / Shutterstock.com

Source：9to5Google, Google