レブロンから新作♡「ダズル アイシャドウ」新色&限定グロス登場

この秋、レブロンの大人気アイテムに新色が仲間入りします。4つの質感を楽しめる『レブロン ダズル アイシャドウ クアッド』には、深みと透明感を両立した「シマー キャビア」と「ベリー プラム」が登場。さらに、数量限定の『レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス』には、煌めきをまとった新色2色がラインアップ。秋冬メイクを彩る特別なアイテムをチェックしてみませんか？

レブロン アイシャドウ新色の魅力

『レブロン ダズル アイシャドウ クアッド』は、マット・サテン・パール・グリッターの4質感を組み合わせたマルチパレット。透け感のある発色と高密着の仕上がりで人気を集めています。

新色は、カーキブラウンで知的な印象を演出する「012 シマー キャビア」と、華やかなプラムカシスの「014 ベリー プラム」の2種。

ふんわり軽やかな質感で重ねても濁らず、洗練された目元を叶えてくれます。

『レブロン ダズル アイシャドウ クアッド』



価格：新色2種 各1,540円（税込）

カラー：012 シマー キャビア（カーキブラウン）／014 ベリー プラム（プラムカシス）

発売日：2025年10月16日（木）

限定色アイプチ®「ドリーミーグレージュ」で目もとにおとぎ話のきらめき♡

限定グロスで叶えるきらめきリップ

同日数量限定で登場する『レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス』は、透明感のあるベースにグリッターを配合し、星屑のような輝きを実現。

植物由来のバイオグリッター¹を採用し、角度によって変化する虹色の輝きを楽しめます。保湿成分³・植物性エモリエント成分*⁴配合で唇の縦ジワもなめらかに整えてくれるのも嬉しいポイント♡

『レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス』



価格：新色2色 各1,430円（税込）数量限定発売

カラー：004 ハッピー アワー（ゴールドベージュ）／010 インディゴ アイス（アイシーブルー）

発売日：2025年10月16日（木）

※過去に数量限定で発売された「001 ダイアモンド ドラマ」「002 ピンク プリズマ」「005 グレイズド アーモンド」「007 オート ハニー」も再販。

*¹ レーヨン（増量成分、植物由来）

*³ 水添ポリイソブテン（エモリエント成分）、（エチレン/プロピレン/スチレン）コポリマー（増粘成分）、（ブチレン/エチレン/スチレン）コポリマー（増粘成分）

*⁴ ワサビノキ種子油、テオブロマグランジフロルム種子脂（エモリエント成分）

秋冬メイクにプラスしたい注目カラー

知的でこなれ感のあるカーキブラウン、華やかで透明感のあるプラムカシス、そしてまばゆい煌めきをまとうゴールドベージュとアイシーブルー。

今回の新作は、アイメイクとリップメイクをバランスよく仕上げ、秋冬のスタイルに華を添えてくれるアイテムばかりです。普段使いから特別なシーンまで、幅広く活躍してくれるラインアップです♪

まとめ：新色で秋のメイクをもっと楽しんで♡

2025年秋のレブロン新作は、目元を印象的に彩るアイシャドウと、唇に輝きを添える限定グロス。

どちらも使いやすいのに華やかさを引き出してくれる、大人の女性にぴったりなアイテムです。数量限定のグロスは早めにチェックがおすすめ♡

今シーズンのメイクに、ぜひ「旬のきらめき」と「深みカラー」を取り入れて、自分らしい表情を楽しんでみませんか？