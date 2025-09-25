『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』本予告が公開 「エイワに見放された」ナヴィ初の悪役ヴァランが怒りを燃やす
12月19日公開の巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する『アバター』シリーズ第3弾となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の本予告＆本ポスターが公開。『アバター』シリーズならではの特別な映像体験に加え、キャメロン監督が「予想を裏切る」壮大な物語になると語る、前作以上に心揺さぶられるドラマチックな展開と、スケールの大きなアクション満載の本予告編と期待高まる最新ポスターとなっている。
【動画】『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』本予告
ティザー映像解禁から約2ヵ月、今回公開された本予告編では、主人公ジェイク・サリーと対峙（たいじ）することとなる“アッシュ族”のリーダー・ヴァランの姿、空や森や海、そして火山など壮大な自然を舞台に繰り広げられる激しい闘い、大きな壁を前にこれまで以上に絆が試されるサリー一家の様子が描かれている。
最新予告は、今作で初登場となるパンドラに住むナヴィの部族“アッシュ族“のリーダー：ヴァラン（ウーナ・チャップリン）が、枯れ果てた山を背景に「救いを求めたのに、エイワに見放された」という静かに、だが激しく怒りを燃やすセリフから始まる。
「炎は山からやってきて、森を焼き尽くした」とも語るヴァランたちアッシュ族は、過去にパンドラの調和を保つ神のような存在＜エイワ＞にどんな裏切りを受けたのか？ 今作最大の注目キャラクターであるナヴィ初の悪役ヴァランから、目が離せない。
そして、「その炎で世界を焼き尽くすには俺が必要だ」と、彼女らに歩み寄り手を組もうとするクオリッチ大佐（スティーヴン・ラング）の姿も…。クオリッチ大佐はナヴィとなったジェイク・サリー（サム・ワーシントン）の因縁の敵であるが、ヴァランはクオリッチと手を組みジェイク達サリー一家をどのように絶望に追いつめるのだろうか。キャメロン監督が描く、誰も予想することができない物語が繰り広げられる。
また、パンドラに住むサリー一家の養子である人間：スパイダー（ジャック・チャンピオン）の動きも見逃せない。パンドラでは人間が呼吸すると命を落とすため、彼が過ごすにはフェイスマスク装着が必須だが、映像後半にはマスクを外したスパイダーの姿が。スパイダーがパンドラで呼吸出来ることは、人間が一気にパンドラに攻め込んでくる可能性を意味し、「人間がマスク無しで生きられたら―ナヴィは滅ぼされてしまう」とネイティリ（ゾーイ・サルダナ）に切なく語り掛けるジェイクのシーンも。スパイダーの存在は、今後の物語にどんな脅威をもたらすことになるのだろうか？ そしてスパイダーが、強い殺意の槍を向ける視線の先に立ちはだかるのは、誰なのか。
今まで以上に強靭な敵を前に、サリー一家はより一層団結を強め、家族や一族、パンドラを守りぬくことはできるのか？ そもそも一体どうしてナヴィ同士で対立することになったのか？ 真相はまだ炎の中だ――。
映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、12月19日より日米同時公開。
