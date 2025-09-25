【エルサレム＝工藤彩香】パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長は２５日、米ニューヨークで開かれている国連総会一般討論演説にビデオ形式で臨み、戦闘終結後のパレスチナ自治区ガザの統治でイスラム主義組織ハマスが「役割を担うことはない」と述べ、排除する方針を明言した。

アッバス氏はイスラエル軍によるガザでの戦闘を「単なる侵略ではない。戦争犯罪で、人道に対する罪だ」と非難し、即時停戦と人道支援の確保を求めた。イスラエルが同自治区ヨルダン川西岸などで進めるユダヤ人入植地の拡大についても「２国家解決の選択肢を損なうもので、国際法と国連安全保障理事会決議に違反する」と指摘した。

英仏などによるパレスチナの国家承認の動きについては、「歴史的な紛争に終止符を打つという国際的な意思が示された」と歓迎し、改めて謝意を表明した。

ガザでの和平実現に向けて、国家承認した国が求めている自治政府の改革や、民主的な選挙の早期実施などにも意欲を示した。

米政府は今回、アッバス氏など自治政府の関係者に対するビザ（査証）を発給しなかった。パレスチナの国家承認の流れを阻止する狙いがあったとみられる。