世間を騒がせた、女優・趣里と、7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」RYOKIこと三山凌輝の入籍。発表から1カ月たつなか、趣里の両親の “温度差” が浮き彫りになってきている。

「2人は、8月29日に入籍と妊娠を発表しました。三山さんは今年4月、元婚約者で人気YouTuber・Rちゃんとの “1億円婚約トラブル” が『週刊文春』に報じられており、当初5月に予定していた結婚発表は延期になったといわれています。趣里さんや、父・水谷豊さんが動揺しているとも伝えられました。

なんとか公表にはこぎつけましたが、日々の報道では、趣里さんの実家に不穏な空気が漂い続けている印象があります」（芸能記者）

8月には、水谷一家が所属する個人事務所に、三山を迎え入れる計画が進んでいたが、一連の報道で白紙になったことが『女性自身』に報じられている。

さらに、9月22日の同誌では、水谷と母・伊藤蘭は「いまは趣里とおなかの子を最優先したほうがいい」とエールを送ったものの、三山が9月10日、自身のInstagramで「新しい家族」として大型犬を飼い始めたことを報告すると、水谷は「言葉が通じないのか……」と唖然とした様子だったと伝えられた。

「水谷さんは、趣里さんと三山さんに結婚予定の報道が出た当初から、週刊誌の直撃に対し『何も聞いてないのでね』と言葉少なに語るなど、かなり複雑な思いを抱いていることが推察される対応でした。事務所入りが白紙になったことからも、三山さんとの距離はなかなか縮まっていないようです。

いっぽう、伊藤さんは三山さんに『一緒に支えていきましょうね』と声をかけたと伝えられています。一時は結婚に難色を示していたそうですが、生まれてくる子どものためにも、サポート体制を取っていくことに決めたのかもしれません。

結婚発表後は、伊藤さんが自身のInstagramで三山さんをフォローし、水谷さんが唖然としたという “子犬お迎え報告” にも “いいね” するなど、親密度をアピールするようになりました。水谷さんと伊藤さんの間で、かなり温度差が感じられる対応になっています」（芸能記者）

もうこれ以上、世間を騒がせることがないことを、趣里も両親も望んでいることはたしかだろう。