絵文字や記号がない「いいね」の意味は？SNSの返信が心にひっかかった日｜義姉になりすましされた話【ママリ】

とあるSNSに、娘との幸せな写真をたくさんアップしているユミ。SNSには義姉から気になる返信がありましたが、当初はあまり気にしていませんでした。

娘の写真を撮る、という日課

「マミ、可愛いよー！こっち向いてー！」





夫の提案と、気になる返信

タロウは会社の同期と野球チームに入っていて、週末はよく練習や試合に出かけていました。タロウもまた「楽しそうで良いね」と、私のSNS投稿を快く見守ってくれていました。



夕食時、タロウはマミの習い事について提案してきました。



「ユミ、そろそろマミも大きくなってきたし、習い事をしたらどうかな？」

「え、もう？まだ3歳だよ」

「そう言っても。うちの会社の同僚もみんな、このくらいの歳から色々とやらせてるらしいよ。早い方がいいんだって」



確かに早めに習い事をスタートさせた方が、マミの楽しみが増えるかもしれません。私はSNSで気になる習い事をレクチャーしようとスマホに手を伸ばしました。すると、さきほど投稿した写真に義姉・カオリさんから返信がきていました。



「いいね」



その一言だけ、絵文字も記号もなしに。いつもならもっと長文で返信してくれるのですが、忙しかったのでしょうか。ちょっとした違和感を覚えつつも、私は習い事関係のリサーチに意識を向け、あまり深く考えることはありませんでした。



もしかするとこのときから、カオリさんの心境には何か変化があったのかもしれません。

あとがき：一見ただ幸せな家庭？

幸せな生活がひしひしと伝わってくる、ユミの家庭。SNSにも幸せな日常を投稿するのが日課になっていたようです。



義姉・カオリさんからの返信が気になりつつも、深くは気に留めなかったユミ。カオリさんの心境が気になりつつも、短い文章だけで本音を知るのは難しいものですよね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

