¡ÔÃæ¹ñÎ¹¹Ô¤òºÇ¸å¤Ë2¥«·î²»¿®ÉÔÄÌ¡Õ¿Íµ¤Î¹·ÏYouTuber¡¡Éüµ¢Êó¹ð¤Ë°ÂÅÈ¹¤¬¤ë¤â¡Ä¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Î¡È¥´¥ê¥´¥ê¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
9·î20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÍ¤Ó¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô135Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ëÎ¹·ÏYouTuber¡ÖBappa Shota¡×¡Ê°Ê²¼¡¢æÆÂÀ¡Ë¤À¡£
À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6·î28Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤È¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤òºÇ¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç°ÂÈÝ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È²»¿®ÉÔÄÌ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìó2¥«·î´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢YouTube¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£½é¤á¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¥¹¥Þ¥Û¤â³«¤«¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿æÆÂÀ¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ìó3Ç¯¼å¤«¤±¤ÆÀ¤³¦¤ò¼þ¤Ã¤¿¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ë¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëº¤Æñ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤òË¬Ìä¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËÍ¤ÎÆ°²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê2¤Ä¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Í¡¹¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¡¢Áþ¤·¤ß¡¢ÂÐÎ©¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ë¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤ÊæÆÂÀ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¿Í¡¹¤Ë¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁþ¤·¤ß¤òÀ¸¤à¼ï¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¶²¤í¤·¤¤Ê¼´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿¦¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ìÇº¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦æÆÂÀ¡£Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë275Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê22Æü14»þ¸½ºß¡Ë¡£
¡Ô¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¡¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢À¸¤¤Æ¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ôshota¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Þ¤·¤¿¡Õ
¤À¤¬¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡È³°¸«¤ÎÊÑ²½¡É¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦ÌÜ¤Î²¼¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÏÓ²¼¤«¤é¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¡£¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤òÎ¹¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤ÏæÆÂÀ¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ²¼¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎµÙÍÜÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤È»×¤·¤¾ì½ê¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
æÆÂÀ¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÎ¹¤Î·Ð¸³¡¢µ²±¤ÏËÍ¤ÎÊõÊª¡£¤½¤ÎÊõÊª¤ò¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î2¥«·î´Ö¤Çº¸ÏÓ¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Î1¸Ä1¸Ä¤¬Åö»þ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Êµ²±¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ô»ÉÀÄ¤¬¤¨¤°¤¤¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥¿¥È¥¥¡¼Ä¦¤Ã¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¡Ä¤Ã¤Æ¤«¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÏÓ¤ËËÏÆþ¤ì¤¿¤ó¡©Æþ¤ì²á¤®¤À¤í¡£ÆüËÜ¤ÇÆþ¤ìËÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÐ¸«¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊýÌµ¤¯¤Ê¤ë»ö¤ò´í×ü¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¤·¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡ÄÂç¾æÉ×¤«¡©¡Õ
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Éüµ¢Æ°²è¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤òÎ¹¤¹¤ëÆ°²è¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È°ìÉô¤Ç±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤«Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈèÏ«´¶¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡ÈÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È²ûµ¿Åª¤Ë¸«¤ë¿Í¤â¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆÃÄê¤¹¤ëÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬Ìó2¥«·î´Ö¤ËµÚ¤ÖÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£Èà¤¬°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀÅ¤«¤Ë³èÆ°¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×