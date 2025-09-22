あさひが下げ幅を拡大、電動アシスト自転車以外の新車販売振るわず上期決算は減収減益

あさひ<3333.T>が後場下げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した７月中間期単独決算が、売上高４５９億円（前年同期比１．１％減）、営業利益３７億５６００万円（同２１．１％減）、純利益２６億３０００万円（同１９．４％減）と減収減益となったことが嫌気されている。



自社ブランド「エナシス」の好調もあって電動アシスト自転車は売り上げを伸ばしているものの、物価高による節約志向の高まりを背景とした買い替えの見送りやサイクルの長期化などでそのほかの新車販売が苦戦。また、賃上げの実施や基幹システムの入れ替え費用などをも利益を圧迫した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高８５８億円（前期比５．２％増）、営業利益５６億２０００万円（同２．４％増）、純利益３６億５０００万円（同２．６％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS