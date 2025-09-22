リバプールMFソボスライがSNSに投稿

イングランド1部リバプールに所属する世界的MFが、自身のSNSで日本語の投稿をして話題となっている。

日本代表のキャプテンであるMF遠藤航も所属するリバプールは、今夏に日本ツアーを行い、日本の出版社とオフィシャル・グローバル・パートナー契約を結ぶなど、日本との結びつきを強くしている。そうしたなか、同クラブに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが自身のSNSで日本語の投稿をしたことで話題となった。

2023年にドイツ1部RBライプツィヒからリバプールに加入したソボスライは、9月18日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）グループステージのアトレティコ・マドリード戦（3-2）で同クラブに加入してから通算100試合出場を達成していた。その後、インスタグラムで「LFC通算100試合出場達成！」というコメントに祝の絵文字をつけ、さらに「日本からの応援いつもありがとう」と日本列島の絵文字をつけて、コメントをすべて日本語で投稿した。

親日家の様子が伝わってくるソボスライだが、日本のファンは歓喜。「えー！！！日本語」「日本時間朝の4時に起きて試合を見ているよ！」「やばい！」「びっくり！」「日本語上手ですね！」「なんで？」「いつも日本から応援しています」「習得してるの？」「やっぱり嬉しいよね」「日本語ありがとう」「また日本に来て」など、さまざまなメッセージが送られた。（FOOTBALL ZONE編集部）