女性３人組ユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」が、メジャーデビュー２０周年を迎える２１日に「大切な大切なメッセージがあります」と発表し、ファンが騒然となっている。

１９日までにユニットの公式サイトやＳＮＳで「メジャーデビュー２０周年を迎える２０２５年９月２１日（日）に、私たちＰｅｒｆｕｍｅから大切な大切なメッセージがあります。読んでくれたら嬉しいなぁ」と伝えた。

ネット上では「なんのお知らせだろう…胸騒ぎがする…」「良いニュースでありますように」「今までこういうのなかったから、ちょっと構えてしまいます」「信じて待ちます」「ドキドキしすぎて泣いてる」「Ｐｅｒｆｕｍｅが選んだ道を応援します」「ハッピーなニュースでありますように！！！」と突然の告知に反応。

「まさか引退？」「解散はまじやめて」「３人揃（そろ）って結婚！？！それとももう次のツアー発表！？！それともここでベストアルバム、？！？！？」「３人が結婚するとか子供が生まれるのでしばらく休みますとかだったら全然おめでとうだよ！！！」「３人同時結婚こい！！！！」「ワールドツアー発表？」と想像していた。

「Ｐｅｒｆｕｍｅ」は、かしゆか、あ〜ちゃん、のっちの３人によるテクノポップユニット。地元・広島で結成し、２００５年にメジャーデビュー。「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」など人気曲多数。７月期に放送された日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」では「巡ループ」が主題歌として使用された。