柏木陽介氏の引退試合決定でファン「ミシャ、監督として来てくれるかな」

元日本代表MF柏木陽介氏の引退試合が12月21日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で行われることが決まった。

サンフレッチェ広島、浦和レッズ、FC岐阜の3クラブでプレーし、J屈指のプレーメーカーとして活躍したMFの引退試合となるだけに「ドリームチームになりそう」と反響を呼んでいる。

柏木氏は2006年にユースからトップチームへ昇格して広島でプロデビューし、以降中心選手として活躍。2010年には浦和へ移籍し、2017年のAFCアジア・チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、大会MVPにも輝くなど複数のタイトルを獲得した。2022年にFC岐阜へ完全移籍し、2023シーズンをもって現役引退した。

FC岐阜は9月17日、引退試合の概要を発表。「サンフレッチェ広島・浦和レッズ・FC岐阜と、J1からJ3まで全てのカテゴリーを経験し、僕のサッカー人生は、たくさんの人の愛で溢れていました。僕に出会ってくれた全ての人に感謝しています。そんな想いを、大好きな岐阜で、仲間とともに届けたいと思います。スタジアムに来てくださる皆さんが笑顔になれるよう、しっかり準備を進めています」と柏木氏本人からのメッセージを伝えた。

日本代表経験を含む輝かしいキャリアを持つ選手の引退試合が岐阜で行われることになり、SNSでは「絶対に行ったる」「楽しみでしかない」「柏木さんが岐阜に来てから家族全員FC岐阜がすごい好きになった」と岐阜ファンの喜びの声が多く見られた。また、ともにプレーしてきた選手もビッグネームばかりなだけに、「誰が来るんだろ？」「ドリームチームになりそう」「ミシャ、監督として来てくれるかな」と参加するメンバーへの期待も膨らんでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）