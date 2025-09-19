「下着も脱ぐんですか？」…泣き叫ぶ「3歳の娘」を残して思想犯として連行されたイラン人女性の体験談

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

再び収監される

（再び収監されたのは）双子の我が子、アリとキアナが3歳半になったところだった。キアナはその頃手術を受けた。私たちは娘のお腹の両側にできた手術跡の検査のため、病院に行って夜の10時過ぎに帰宅した。急いで子どもたちを寝かしつけようとしていたとき、玄関の呼び鈴が鳴った。役人たちが庭に立っていた。

何人かが家のなかに入ってきて、物色し始めた。子どもたちは寝る時間だったのに泣き出した。アリは普段から私の足の上に乗って寝るので、足の上に乗せるとすぐに寝た。私はキアナを抱いた。この子は何をどうしても熱が下がらず、寝つかなかった。むずかって、私の首に両腕を巻きつけて、家じゅうをひっくり返している男たちを見つめていた。

行かなければならない時が来た。キアナから離れることは人生で最もつらく、胸が張り裂ける瞬間だった。タギの腕に抱かれているキアナは「ママ、行かないで」と泣いている。役人たちは階段の途中で立ち止まって、早くついてこいと命令した。私が階段を半分ほど下りたところでキアナがか細い病気の子の声で「マーミー……、こっちに来てキスして」と言った。私は役人のほうを見た。「行け！」と彼は言った。

私は階段を駆け上った。そして娘に思い切りキスをした。娘は熱があったが、私も娘と離れるという痛みで体が焼かれるように熱かった。階段を下りきると、無感覚でどんな力も残っていなかった。震えませんように、と祈った。後ろでドアが閉まり、私は心を家のなかに残して、車に乗り込んだ。

真夜中で町は静まりかえっていた。私の乗っている車と、その前を走っている車はエヴィーンまでスピードを出して走り続けた。刑務所の重い鉄の扉が開いて、私はそのまま諜報治安省の手に引き渡された。

彼らはその場ですぐに私に目隠しをした。廊下の前に、分厚く汚らしいカーテンがかかっていて、彼らはそれをまくって、私をなかに入れた。女性看守が私を独房まで誘導していく。そして裸になるように命令した。

「なんですって？」と私は驚いた。「下着も脱ぐんですか？」

彼女はそうだと言った。

私たちは口論になったが、彼女はどちらかと言えば暴力的な人物だった。当然このようなやり方に慣れていて、不運にもそれまで物事が自分の思いどおりになってきたのだろう、私の不快さには露ほども注意を払わなかった。

翻訳：星 薫子

