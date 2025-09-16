「老後2,000万円問題」が話題になって久しい昨今。年金や貯蓄だけで老後を乗り切れるのか、不安を感じる人も多いでしょう。とくに年収300万円以下の生活では、毎月のやりくりで手一杯という声も少なくありません。ところが、質素な暮らしを続けながら、驚くような資産を築いた高齢者も存在します。

「老後は貯金がすべて」…その言葉の重み

「毎日、朝6時には掃除しているの。体が動くうちは、自分のことは自分でと思ってね」

そう語るのは、東京都郊外のUR団地で一人暮らしをしている67歳の西村和子さん（仮名）です。月収は年金と少しのパート代を合わせて23万円ほど。いわゆる“質素な年金暮らし”に見えますが、実は預金額は2億円近くあるといいます。

「贅沢していたら、こんな額にはならなかったと思いますよ。お金があっても、使い方次第ですから」

ボロボロのエコバッグを手に、買い物はいつも特売の日を狙う――見た目には“資産家”とは程遠い和子さんの暮らしぶりには、意外な過去と理由が隠されていました。

和子さんは団地に40年以上住んでいます。大学卒業後、一般企業に就職。20代後半で結婚し、夫と共働きで堅実に暮らしてきました。

「子どもを大学に行かせるまでが勝負、という気持ちでした。夫と交代でパート勤務や短時間勤務を選んで、生活費を切り詰めていました。旅行もあまり行きませんでしたね」

和子さんが30代だった頃、時代はバブル景気の真っ只中。勤務先の企業では確定拠出型の退職金制度が導入され、株や不動産を少しだけ持っていた夫婦には「想像以上の利益」が舞い込んできました。

「今思うと、バブルの恩恵を無意識に受けていたのかもしれませんね。投資に詳しかったわけじゃないんです。持ち家だった不動産が高騰して、売却後はそのまま団地に住み替えたんです。ローンもなく、管理費も安い。おかげで、生活費はずっと抑えられました」

和子さんの金融資産は、主に以下の3つで構成されています。

退職金と企業年金の一部（約4,000万円）

バブル期に売却したマンションの利益（約8,000万円）

長年の預貯金・株式配当など（約8,000万円）

いずれも、特別な投資スキルや運用知識があったわけではなく、「堅実に貯め、増えた資産を使わずにおいた」結果だといいます。

「何もいらない」が口癖

現在の和子さんの暮らしは、年金と週3回のパートで得る収入に支えられています。支出は月に12万円ほど。旅行や外食はほとんどせず、趣味はベランダでの園芸と新聞の切り抜き。

「家も広くないし、ひとりで贅沢してもつまらない。だから何もいらないんです。子どもたちに迷惑をかけたくないから、将来の介護費用や施設入居費として、貯金は取っておきます」

ごく普通の高齢女性が、周囲に気づかれることなく“隠れ富裕層”として暮らしている実態。その裏には、「支出を抑えつつ、資産を減らさない」というシンプルながら難しい習慣がありました。

一方で、都市部で家賃を払いながら年金生活をする高齢者は、家賃負担だけで収支が破綻するリスクがあります。和子さんのように「持ち家→団地住まい」といった住環境の変化もまた、老後の資産形成に大きく寄与する要素となります。

「節約してきたというより、自然とそうなったんです。贅沢することが怖かっただけかもしれませんね」

静かな団地に佇む和子さんの言葉からは、決して“勝ち組”のような派手さは感じられません。しかし彼女のような存在が、今も日本のどこかで、静かに2億円の資産を守り続けているのです。