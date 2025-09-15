川崎DFジェジエウが左大腿二頭筋肉離れで離脱

J1の川崎フロンターレは9月15日、DFジェジエウが3日に行われたルヴァンカップ準々決勝第1戦浦和レッズとの試合で負傷し、左大腿二頭筋肉離れと診断されたと発表した。

ジェジエウは今季開幕前のトレーニングマッチで左ハムストリング肉離れとなり、4月2日に復帰。しかし復帰2戦目となった4月6日のFC町田ゼルビア戦で負傷交代をすると、左ハムストリング肉離れで離脱し6月末に復帰した。

負傷の影響もありここまでリーグ戦7試合の出場にとどまっていたなか、3日に行われた浦和戦（1-1）にスタメン出場していたジェジエウだったが、後半36分にDF神橋良汰と途中交代。その後浦和との第2戦、直近のリーグ戦でメンバー外となっていたなかで、15日にクラブから左大腿二頭筋肉離れと診断されたと発表された。

過去2回は「左ハムストリング肉離れ」、今回は「左大腿二頭筋肉離れ」となっているが、同じ箇所の負傷にファンからは「待ってます」「まじか…」「本人が一番辛い」「ゆっくり確実に治していこう！」「お大事に」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）