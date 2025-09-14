世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封した。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）2敗。試合後は、観戦していた中谷潤人（M.T）へ「来年、東京Dで会いましょう！とリング上から異例の呼びかけをしていた。

チケットは完売。1万7000人のファンが見守る中、運命のゴングが鳴った。初回から大歓声。井上はジャブ、ボディーストレートを放ちながらも、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶりを見せた。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露。対するアフマダリエフも的確にパンチを顔面に入れる場面があった。

6回終盤、井上が強烈な左ボディ3連発。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。7回にはノーガード、9回には笑顔を見せる余裕も。終盤突入の10回でも体の切れは全く衰えず。最終12回も全く隙を見せず、挑戦者を完封した。

井上は試合後のリングインタビューで「アウトボクシングも行けるでしょー？ 誰が衰えたって？」と冗談を飛ばした。「この試合は自分にとってモチベーションの高い試合になった。アフマダリエフ選手の実力をすごく評価していたからこのパフォーマンスができた」と振り返った。

「倒しに行きたい気持ちはあったが、判定決着に考えを置いて戦っていた。中盤、倒しに行こうと思って、打ち合いに挑めば違う結果が生まれていた。大正解だったと思う」と話した。次戦については「具体的な話で言うと、12月にサウジアラビアであると聞いているので」とコメント。最後は突然「中谷くーん！ あと1勝！ 12月、お互い頑張って来年、東京ドームで会いましょう！」と、観戦していた中谷に呼びかけていた。2人は来年5月、東京ドームで対戦する計画が進んでいる。

井上陣営が「キャリア最大の強敵」と位置づけた相手。試合に向けては、プロ転向後は初めてとなる出稽古を13年ぶりに敢行。名門・帝拳ジムと強力タッグを組んだ。また、井上とアフマダリエフの両者と対戦経験がある元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）を招へいし約1か月、スパーリングを実施。計120ラウンド消化した。

井上は元世界ヘビー級の伝説王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーに並ぶ世界最多の26連勝。5度目の4団体同時防衛は世界4階級制覇王者サウル・アルバレス（メキシコ）を超える世界最多となった。

判定勝ちは2019年11月のノニト・ドネア第1戦以来、6年＆12戦ぶり。プロ4度目だった。戦前から「今回は判定決着でもいい」「どんな形でも、どんな内容でもしっかり勝ちに行く」と語っていたが、アフマダリエフに見せ場を作らせない完勝を収めた。



