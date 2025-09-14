2025年9月14日、ボクシング世界スーパーバンダム級4団体統一王者・井上尚弥選手（32）らが出場するトリプル世界戦が行われる。そのチケットは、販売開始からわずか10分で完売したことも大きく話題になった。

ところが、定価1万円の席が転売サイトで10倍以上の価格で出品されるなど、「本当に観たい人に届かない」と多くのファンが憤りを募らせている。

人気イベントや限定品には、必ずといっていいほど起こる「転売トラブル」。佐藤美咲さん（仮名・40代）は、あるアーティストのライブで苦い経験を味わったという。

渋滞と長蛇の列の果てに待っていた「完売」のアナウンス

佐藤さんが楽しみにしていたのは、推しアーティストの野外ライブだった。とくに心待ちにしていたのが、「会場限定販売のミネラルウォーター」である。

「どうしても欲しかったんです。通販もないっていわれたら、並ぶしかないですよね」

グッズ販売の告知が出たのは公演の3週間前。前泊できなかった佐藤さんは当日の朝、東京から会場に向かった。しかし、途中で渋滞に巻き込まれ、予定より大幅に遅れての到着となってしまったという。

会場には着いたものの、物販エリアまでは予想以上に遠く、道もわかりづらい......。人の流れを頼りに10分ほど歩いてたどり着いた先には、すでに長蛇の列ができていた。

「こんなに人が多いのは、やはり車で来た人や宿泊組が、早い時間から並んでいたからだと思いました」

友人と急いで最後尾についたが、列はなかなか進まない。販売テントは3〜4台ほど並んでいたが、レジが少なく対応に追いついていないようだった。

「どうしてこんなに時間がかかるのかと、不安で仕方ありませんでした。『売り切れたらどうしよう』と気が気でなかったんです」

1時間ほど並んだころ、場内スピーカーから次々と「完売しました」というアナウンスが流れ始めた。

オークションに並ぶ限定ボトル 値上げ販売に広がる不満

しかし、その希望も長くは続かなかったようだ。さらに10分ほど経ったところで、ついにそれも「完売した」との無情なアナウンスが響いたのだ。

「え、嘘......。こんなに並んだのに、結局買えなかったなんて信じたくありませんでした」

肩を落とした佐藤さんと友人は、がっかりしながら列を離れるしかなかったという。

ところが、ショックはそれだけにとどまらなかった。後日、SNSで情報を目にした佐藤さんは愕然とした。あのミネラルウォーターが転売されていて、サイトでは定価の3〜5倍もの高値で出品されていたのだ。

「がんばって並んだ人が買えずに転売ヤーの手に渡っていたなんて、本当に悔しかったですね！」

佐藤さんは怒りを隠せない様子で、「最初から受注販売や通販を導入していれば、多くのファンが平等に入手できたはずだ」と振り返った。