Y’s×Supreme®最新コラボ♡秋冬コレクションが9月13日登場

世界中のファッショニスタから注目を集める「Y’s」と「Supreme®」が、待望のコラボレーションを実現。9月13日(土)午前11:00より、日本と海外の限られた店舗および公式オンラインで発売されています。レザージャケットからシルバーアクセサリー、さらに扇子まで揃う幅広いラインナップは必見。ストリートとモードが融合した特別なコレクションで、この秋冬のスタイルをアップデートしてみませんか？

多彩なラインナップが勢ぞろい

今回の「Y’s×Supreme® 2025-26 A/W Collection」では、アウターからアクセサリーまで豊富に展開。

レザージャケット、フード付きボンバージャケット、デニムワークジャケット、セーター、半袖シャツ、サーマル、ジップアップフーディーといったトップス類に加え、デニム・ユーティリティパンツ、ジーンズも登場。

さらに、Tシャツやキャップ、ビーニーなどの定番アイテムから、シルバーブレスレット、シルバーウォレットチェーン、扇子まで揃う充実のラインナップです。

ファッションとカルチャーを同時に楽しめる珠玉のコレクションとなっています♪

国内外の展開店舗＆発売情報

発売は9月13日(土)日本時間午前11:00からスタート。

国内ではY’s表参道、Y’s渋谷PARCO、Y’s伊勢丹新宿店、Y’s松坂屋名古屋店、Y’s SUPER POSITION OKAYAMA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAの各店舗に加え、公式オンラインブティック「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」で展開されます。

海外では、パリの「Y’s Yohji Yamamoto PARIS LOUVRE」、ロンドンの「Yohji Yamamoto LONDON SAVILE ROW」、ニューヨークの「Yohji Yamamoto NEW YORK WOOSTER」にて展開。

なお、一部アイテムやサイズは取り扱いがない場合があるため、事前にご確認を。

今だけの特別なコラボを手に入れて♡

モードのエッセンスを宿すY’sと、ストリートカルチャーを象徴するSupreme®。

両者の魅力を融合させた今回のコラボコレクションは、まさに限定感あふれる特別な機会です。

秋冬のスタイルを一新する洗練されたアイテムの数々は、手に入れた瞬間からワードローブを格上げしてくれるはず。世界中のファンが注目するこの発売を、どうぞお見逃しなく♡