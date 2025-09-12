この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で、12人産んだ助産師HISAKOが「私の些細な一言で4年半セックスレスに」と題した動画を公開。HISAKOさんは、視聴者から届いた“妻の一言がきっかけで4年半に及ぶセックスレスとなった夫婦”の体験談を読み上げながら、「男は性欲が強いもの」「男性はみんなセックスしたいもの」という先入観を一度覆すべきだと熱く語った。



お便りでは、結婚直後に“体が辛いからしたくない”と一言拒んだことをきっかけに、4年半もの長期間セックスレスへ。その間、妻側から何度も工夫やアプローチを重ねたものの、関係は修復できず、最終的には妊活や不妊治療にまで発展したリアルな体験が詳細に語られた。HISAKOさんは「男性は本当にデリケートな方が多い。ガラスのハート、もう心臓は絹豆腐でできているぐらい」と、男性の繊細な内面を強調し、「女子が思っている以上に男子ってすごくデリケートな生き物なんですよね」と語る。



また、昨今話題となる“草食系男子”についても独自の考察。「今の若者たちは、傷つくのが怖くて“逃げ”に入ってしまう傾向がある。『草食系男子』という言葉が浸透しはじめて、男性は積極的に恋愛に踏み込まなくなっている」とコメント。自身が中高生に向けて命の授業を行う中でも「異性とどうやって付き合ったらいいか分からない」「一人でいる方が楽」と話す男子が増えている現状に触れ、「男だから、女性なら誰でもいいというのは違う。そういう単純なものじゃない」と訴えた。



HISAKOさんは、「セックスやコミュニケーションは、お互いが否定せず気持ちを伝え合うことが大切。相手の気持ちを尊重しながら自分の思いも伝えられるスキルが、夫婦やカップルの関係ではとても重要」と強調。「相手を傷つけないよう思いを伝えるというのは簡単ではないけど、だからこそ話し合いが必要で、それがうまくいくカップルの秘訣」だとまとめた。



「『男はみんな性の塊』『女を見たらやりたいと思っている』という色眼鏡を外しましょう」と締めくくり、「同じ悩みを抱えるママや女性が『自分だけじゃない』と知り、少しでも気が楽になれば」と呼びかけ、動画を終えた。