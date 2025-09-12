¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾CB¥È¡¼¥ì¥¹¡¡Ì¾¸Å²°¥Ù¥ó¥²¥ë¤Î¡Ö¥¾¡¼¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤ò¤â¤Ã¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿
£Ê¥ê¡¼¥°²û¤«¤·¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¡ÚÂè10²ó¡Û¥È¡¼¥ì¥¹
¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°30¿ôÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡Ö½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¡×¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÅÁÆ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¼Ô¤Ï´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¡¢1993Ç¯¤Î³«ËëÅö»þ¤«¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ·¼»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè10²ó¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¤Î¥È¡¼¥ì¥¹¤À¡££Ê¥ê¡¼¥°³«ËëÅö»þ¤Ë¡Ö¤ª²ÙÊª¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍCB¤Ï²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾å°Ì¤Ø²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¥È¡¼¥ì¥¹¡¿1966Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½Ð¿È¡¡photo by Getty Images
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°³«Ëë3Ç¯ÌÜ¤Î1995Ç¯¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í»Ø´ø´±¤Î¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥Ù¥ó¥²¥ë¤Î¤â¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡ÀïÀþ¤ØÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡Ìö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Çµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¯¥·¡¼¡×¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍMF¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ç¥å¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥·¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥·¥ã¥ó¥É¥ì¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥È¡¼¥ì¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹²ÃÆþÁ°¤Î¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡¢Êì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Ç¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥·¥ã¤ÈCB¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥·¥ã¤Ï1990Ç¯¤È1994Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£¤À¤¬¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤«ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥»¥ì¥½¥ó¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±¿¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÄêÃå¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é³¤³°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡×¡Ú¥Ù¥ó¥²¥ë¤¬µ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡Åö»þ¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬¡Ö3¡×¤À¤Ã¤¿¡£4¿Í¤ÎÃ¯¤«¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¥Ô¥¯¥·¡¼¤È¤È¤â¤ËÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Éã¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢1970Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢¥Ú¥ì¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¹ë²÷¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤âÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î·ìÅý¤ò»ý¤Ä¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡¢1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ëCB¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ò±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ù¥ó¥²¥ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÕÇ¯¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥²¥ë¤È¤â¡¢¥Ô¥¯¥·¡¼¤È¤â¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÁÇÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥²¥ë¤Ï¡Ö¥¾¡¼¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÅ¬Ç¤¼Ô¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¡ÖÁ´°÷¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Á´ÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÀßÄê°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¹¶·â¿Ø¤¬»È¤¤¤¿¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºï¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Èà¼«¿È¤â¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥²¥ë¤¬¥È¡¼¥ì¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¹ß¤ê¤«¤«¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«¤é¤ò¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤ÎÄ¹½ê¤À¤ÈÏÃ¤¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¥Ô¥¯¥·¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡Û
¡¡187cm¤Î¥µ¥¤¥º¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ç¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î1995Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥²¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Ç¯´Ö½ç°Ì3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢·è¾¡¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò·âÇË¤·¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡©
¡¡Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£CB¤Ï²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÇ¯´Ö4°Ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¥®¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥Ð¥ë¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é½ç°Ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¾å¤²¤Æ2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥ì¥¹¤ÏÁ´30»î¹ç¤Î¤¦¤Á29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹¥À®ÀÓ¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤â¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï°æ¸¶¤È¥Ö¥Ã¥Õ¥Ð¥ë¥È¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥²¥ë¤Ï1996Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤òµî¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´ÆÆÄ¸òÂå¤¬Â³¤¯¡£³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î´é¿¨¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢2000Ç¯¸µÆü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÌ£ÊýÁª¼ê¤¬¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡£²ÚÎï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÎÏ¢Â³¤«¤é¥Ô¥¯¥·¡¼¤¬·è¤á¤¿ÅÁÀâ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÍ¥ÎÉ³°¹ñ¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿ÅÚÂæ¡Û
¡¡¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×À¤ò³Ø¤ó¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¡¢¾ÍèÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ñºÝÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤è¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1998Ç¯¤«¤é7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂåÉ½Áª¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ¥ÎÉ³°¹ñ¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈË±É¤¬¤¢¤ë¡£