「“いい母でなきゃ”でノイローゼに」4児の母で起業家の女性が語った“自分を取り戻した日”

4人の子を育てながらアパレルブランドを運営する起業家・盧春里氏が、子育て情報サイト「KIDSNA STYLE」の公式YouTubeチャンネルの動画「【起業家ママの1日】4人の子育てもアパレルブランド運営も、自分らしく挑む生き方」に登場。仕事と育児に奮闘するリアルな1日に密着し、その多忙な日常と起業に至った経緯を明かした。



動画は朝7時、4人の子どもたちのための朝食とお弁当作りからスタート。驚くべきは、その時間に夕食の準備までこなしてしまう効率の良さだ。その時短術の裏には、「お弁当は前の日の夕飯の残りを入れるようにしてます」という工夫や、「毎回ChatGPTで…1週間の献立と必要な材料とレシピとか全部作ってもらってます」と、最新のテクノロジーを駆使する現代的な一面も垣間見えた。



そんな彼女のパワフルな毎日を支えるのが、夫の存在だ。「夫がやってくれないともう無理ですね」と笑顔で語る盧氏は、「私すごく朝弱いので、朝、夫に叩き起こされて」と意外な事実を告白。夫が子どもたちを起こし、食事のサポートをするなど、夫婦の巧みな連携プレーが、慌ただしい朝を乗り切る秘訣となっているようだ。



しかし、かつては完璧な母親像に苦しめられた過去があったという。専業主婦だった当時を振り返り、「『いい妻、いい母でいなきゃいけない』という完璧主義なところがあって、すごくしんどかった」と告白。コロナ禍の自粛期間をきっかけに、溜め込んでいたものが「『パーン！』って溢れたような感じで、その時にノイローゼになったんですよね」と、壮絶な経験を打ち明けた。



その経験から「もう一度自分らしくありたい」と社会に出て働くことを決意。自身の産前産後の経験で「着るものが本当になくて」困ったことから、ママのためのおしゃれで機能的なアパレルブランドを立ち上げた。動画を通して伝わってくるのは、母として、起業家として、「自分」として輝くことを諦めない彼女のしなやかな強さだった。