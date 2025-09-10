ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ほったらかし調理で、家族時間がふえる鍋【山善】の電気圧力鍋がAmazonに登場!

山善の電気圧力鍋は、毎日の調理をもっと簡単に、もっと自由にする一台だ。ボタンひとつでいつものご飯から本格的な料理まで楽しめる電気圧力鍋。ほったらかし調理が可能なため、空いた時間を家族との団らんや趣味の時間に充てることができる。

圧力は5段階で設定可能。食事の時間に合わせて30分〜24時間の予約調理ができるため、ライフスタイルに合わせた使い方が可能だ。

付属のレシピブックには、和食・洋食・中華など60種類のメニューを掲載。調理工程が丁寧に記載されているため、初めての料理にも安心して挑戦できる。

清潔性にも配慮し、釜・蓋・パッキン・ノズルキャップなど細部まで分解可能。本体とコード以外は水洗いできるため、いつでも清潔に保てる。

忙しい日々に寄り添い、調理の手間を減らしながら、食卓の楽しみを広げる一台。