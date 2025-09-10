League The k4sen¡ÖSORCERY TIARA NEXT¡×¤ÎSUP¤ËËÜÅÄ Íã¤µ¤ó¤¬»²Àï¡£¡Ö¥·ー¥º¥ó¡§²«ºª¤Î»îÎý¡×¤Ë¤Æ
¡ÚLTK ¥·ー¥º¥ó¡§²«ºª¤Î»îÎý¡Û 9·î10Æü ´é¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¯¥ê¥àÍ½Äê 9·î17Æü～ ³«ºÅÍ½Äê
¡¡League The k4sen¤¬9·î17Æü¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖLTK ¥·ー¥º¥ó¡§²«ºª¤Î»îÎý¡×¡ÊTrials of Twilight¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖSORCERY TIARA NEXT¡×¥Áー¥à¤ÎSUP¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËËÜÅÄ Íã¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ Íã¤µ¤ó¤Ï¥²ー¥à¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖApex Legends¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSORCERY TIARA NEXT¡×¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¸ÕÅí¤Î¤¢¤µ¤ó¡¢Å·µÜ¤³¤³¤í¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¥Î¥ê¥¢¥¤µ¤ó¡¢Ì´Ìî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤·¤ã¤ë¤ë¤µ¤ó¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
⚡️ #LTK Season: Trials of Twilight- League The k4sen (@lolthek4sen) September 9, 2025
🟦 𝐒𝐎𝐑𝐂𝐄𝐑𝐘 𝐓𝐈𝐀𝐑𝐀 𝐍𝐄𝐗𝐓
SUP: ËÜÅÄÍã pic.twitter.com/QCESPOjJYD
(C) 2022 STARDUST PROMOTION, INC. All rights reserved.