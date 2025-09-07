「オリックス３−２日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）

日本ハムが激痛の逆転負けで同一カード３連敗を喫してしまった。ソフトバンクも敗れたため、ゲーム差は４のままとなったが、ソフトバンクの優勝マジックは１５に減った。

試合後、新庄監督は「オリックスさんが粘り強かった。岸田監督が太田君に代えて西野君出して、（決勝適時打の）西野くんも良く結果出したし」と相手を称え、「この時期は何を言おうが勝たないことには。切り替えることがいつもいうように大事。あと１８試合。そういう気持ちでいかないと。どうあがいたって結果が出ない時は出ないし、出る時は出る。その準備だけしっかりさせて、戦っていくしかない」と、前を向いた。

１カ月ぶりの本塁打を放った清宮幸についても言及。前日は走塁ミスがあっただけに「９か月ぶり？１カ月か。長いね。昨日の走塁ミスをしっかり注意して。僕と一緒にやって４年目で、ああいうミスがなく、姿でみせてもらわないといけない」とうなずき、「ちょっと太ってきてない？大丈夫？インスタで食事の動画あげるたびに、脂っこい脂っこいって（笑）」といじった。

この日はソフトバンクも敗れたため、ゲーム差４で残り１８試合。「５連勝して５連敗したらわからないし」と、見据えた。