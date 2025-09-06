U-22日本代表のU23アジア杯予選第2節スタメン発表! 11人総入れ替え、条件次第で突破確定も…開催国ミャンマーとの大一番へ
“ロス五輪世代”のU-22日本代表は6日、ミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選の第2節でU-22ミャンマー代表と対戦する。日本時間午後6時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。スタメンは初戦アフガニスタン戦から11人全員が入れ替わった。
予想布陣は4-3-3。GKは小林将天、4バックは左からDF小杉啓太、DF土屋櫂大、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF稲垣篤志。アンカーはMF山本丈偉、インサイドハーフは左がMF川合徳孟、右がMF保田堅心。前線3人は左からFW石橋瀬凪、FW後藤啓介、FW塩貝健人になるとみられる。
日本は3日の初戦アフガニスタン戦で3-0の快勝。一方、ミャンマーとクウェートは0-0で引き分けた。今節で日本がミャンマーに勝利し、日本時間午後9時半から行われるアフガニスタンとクウェートの試合が引き分けると、2連勝で勝ち点6の日本は首位が確定。来年1月にサウジアラビアで行われる本大会出場が決まる。
本大会は今予選11グループの各組1位11チームと、各組2位のうち成績上位4チーム、開催国サウジアラビアを加えた合計16チームが出場。その成績は、2年後のロス五輪アジア最終予選も兼ねる同大会のポット分けにも影響する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小林将天(FC東京)
DF 16 稲垣篤志(明治大)
DF 4 土屋櫂大(川崎F)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 21 小杉啓太(ユールゴーデン/Cap)
MF 7 山本丈偉(東京V)
MF 10 川合徳孟(磐田)
MF 13 保田堅心(ヘンク)
FW 11 塩貝健人(NEC)
FW 18 石橋瀬凪(湘南)
FW 9 後藤啓介(シントトロイデン)
▽控え
GK 12 内山翔太(新潟)
GK 23 濱崎知康(明治大)
DF 2 松本遥翔(鹿島)
DF 3 永野修都(鳥取)
DF 5 関富貫太(桐蔭横浜大/28年横浜FM加入内定)
DF 15 尾崎凱琉(早稲田大)
MF 6 菅澤凱(国士舘大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
MF 14 名和田我空(G大阪)
MF 17 古谷柊介(東京国際大)
MF 19 新川志音(鳥栖U-18)
FW 20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
監督
大岩剛
予想布陣は4-3-3。GKは小林将天、4バックは左からDF小杉啓太、DF土屋櫂大、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF稲垣篤志。アンカーはMF山本丈偉、インサイドハーフは左がMF川合徳孟、右がMF保田堅心。前線3人は左からFW石橋瀬凪、FW後藤啓介、FW塩貝健人になるとみられる。
本大会は今予選11グループの各組1位11チームと、各組2位のうち成績上位4チーム、開催国サウジアラビアを加えた合計16チームが出場。その成績は、2年後のロス五輪アジア最終予選も兼ねる同大会のポット分けにも影響する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小林将天(FC東京)
DF 16 稲垣篤志(明治大)
DF 4 土屋櫂大(川崎F)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 21 小杉啓太(ユールゴーデン/Cap)
MF 7 山本丈偉(東京V)
MF 10 川合徳孟(磐田)
MF 13 保田堅心(ヘンク)
FW 11 塩貝健人(NEC)
FW 18 石橋瀬凪(湘南)
FW 9 後藤啓介(シントトロイデン)
▽控え
GK 12 内山翔太(新潟)
GK 23 濱崎知康(明治大)
DF 2 松本遥翔(鹿島)
DF 3 永野修都(鳥取)
DF 5 関富貫太(桐蔭横浜大/28年横浜FM加入内定)
DF 15 尾崎凱琉(早稲田大)
MF 6 菅澤凱(国士舘大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
MF 14 名和田我空(G大阪)
MF 17 古谷柊介(東京国際大)
MF 19 新川志音(鳥栖U-18)
FW 20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
監督
大岩剛