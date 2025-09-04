¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö4ÈÖ¡¦Îæ°æÇî´õ¡×¤ÎÂçÃÀ¤Ê¾¡Éé¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ª¡¡¡Ö»Â¿·¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤½¤é¶¯ÂÇ¼Ô¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤£Ä¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÎæ°æÇî´õÊá¼ê¡Ê34¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Îæ°æ¤Î4ÈÖ¤ÏDeNA»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤Ç½é¡£
¡¡Îæ°æ¤Ïº£Ç¯5·î¤ÎÂÐÀï¤Ç1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤ÎÅÄÅèÂç¼ù¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡Îæ°æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç57»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦244¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Á°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤â2²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç»ûÀ¾¤«¤éº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»Â¿·¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¡×¡Ö¤½¤é¶¯ÂÇ¼Ô¡¦Îæ°æ¤µ¤ó¤è¡×¡Ö4ÈÖÎæ°æ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£