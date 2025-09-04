ルイージ・マンジオーニ被告を思わせるモデルを使ったＳＨＥＩＮの商品画像が出回った/From Shein

ニューヨーク（ＣＮＮ）ファストファッションの小売りを手掛ける中国の「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」は３日 、自社ウェブサイトで紹介する商品に、米医療保険大手トップを殺害した罪に問われている被告の加工画像とみられる写真が掲載されたことを受け、調査に乗り出していると発表した。

当該のルイージ・マンジオーニ被告は、昨年１２月にニューヨーク・マンハッタンで医療保険大手ユナイテッドヘルスケアのブライアン・トンプソン最高経営責任者（ＣＥＯ）を射殺した容疑で、連邦裁判所で死刑判決を受けている。被告は殺人罪など、この件に関連する罪で起訴されているが、連邦および州のすべての訴追に対して無罪を主張している。

ＳＨＥＩＮはＣＮＮへの声明で問題の画像について、第三者から提供されたものであり既に削除したと述べた。写真​​では、マンジオーニ被告を思わせる人物が花柄の半袖ボタンダウンシャツを着ている。インターネットのデジタルアーカイブであるウェイバックマシンのスクリーンショットによるとこのシャツは１１．６９ドル（約１７００円）で、複数のサイズが売り切れていた。画像の加工に人工知能（ＡＩ）が使用されたかどうかは不明。

ＳＨＥＩＮの広報担当者は声明で、「当社のプラットフォームに掲載されているすべての商品には厳格な基準が設けられている。徹底的な調査を実施し、監視プロセスを強化し、当社のポリシーに沿って当該販売業者に対して適切な措置を講じる」と述べた。

この画像は、Ｐｏｐ Ｃｒａｖｅなどの人気ポップカルチャーアカウントを含むソーシャルメディア上で瞬く間に拡散した。

ペンシルベニア大学出身のマンジオーニ被告には事件以降、カルト的な人気が集まっている。その主な要因は、医療制度と保険業界に対する米国民の不満だ。支持者らは抗議活動に参加し、「ルイージを解放せよ」と訴えるプラカードを掲げる。被告に宛てた手紙も世界中から数百通届いている。

一部の人々は、マンジオーニ被告に対して一種のアンチヒーロー的な憧れを抱いてさえいる。検察は今年初め、被告に送られた靴下にハート型のメモが隠されていた件について懸念を表明した。一方、当局はこの殺人事件を「恐ろしく、綿密に計画され、標的を絞った」「冷血な」殺人だと表現している。