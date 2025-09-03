横浜FCvs神戸 スタメン発表
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](ニッパツ)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
副審:長谷川雅、藤澤達也
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
DF 30 山崎浩介
DF 5 福森晃斗
MF 23 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 34 小倉陽太
MF 14 中野嘉大
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 15 伊藤翔
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 32 石井僚
DF 22 岩武克弥
MF 39 遠藤貴成
MF 8 山根永遠
FW 33 室井彗佑
FW 37 前田勘太朗
FW 76 山田康太
FW 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
監督
三浦文丈
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 31 岩波拓也
DF 57 入江羚介
MF 30 山内翔
MF 26 ジェアン・パトリッキ
MF 77 グスタボ・クリスマン
MF 18 井出遥也
MF 14 汰木康也
FW 29 小松蓮
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
DF 66 松田陸
MF 44 日高光揮
MF 7 井手口陽介
FW 27 エリキ
FW 55 宮原勇太
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
