【ポケカ】ヤマダデンキが「インフェルノX」の抽選販売をアプリで実施！応募は《4日まで》　

ヤマダデンキで、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年9月3日8時から4日23時59分までは、新商品の「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『インフェルノX』」の応募を受け付けています。

ヤマダデンキ公式デジタル会員アプリから応募できます。

当選発表は17日

9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。

ヤマダデンキは1BOX（30パック）の抽選販売の応募を受け付けています。価格は5379円です。応募時に、購入希望店舗を選択する必要があります。なお、抽選は店舗に関係なく実施されます。

デジタル会員アプリの「店頭セール」のタブを押し、スクロールしていくと、抽選販売ページにアクセスできるバナーがあります。

当選者には、9月17日中にメールが届きます。また、アプリ内のマイページ「抽選販売申込履歴」からも確認できます。アプリ内での当選発表は17日12時ごろの予定です。

当選した人は、9月26日から10月2日までに選択した店舗にて購入できます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）