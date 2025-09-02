日本テレビ系ドラマ「太陽にほえろ！」の“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため都内の自宅で死去したことが2日、明らかになった。93歳。松山市出身。

露口さんは55年、俳優座養成所に7期生として入所。59年には「逃亡者」で映画デビューを果たし、悪役から好青年まで幅広く演じる個性派俳優として注目を集めた。

72年7月に、代表作となる刑事ドラマ「太陽にほえろ！」（日本テレビ）がスタート。“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた。「七曲署」きってのベテラン刑事として86年4月まで14年にわたり皆勤で出演し、ボス役の石原裕次郎から「“太陽”になくてはならない男」と信頼を寄せられた。番組11人目の殉職となった第691話は、短銃密輸組織の捜査中に凶弾に倒れるラストシーンが話題となった。

NHK連続テレビ小説「おはなはん」（66年）、「繭子ひとり」（71年）のほか、NHK大河ドラマ「国盗り物語」（73年）、「風と雲と虹と」（76年）などテレビドラマも多く出演。81年にはTBS「父母の誤算」で連続ドラマ初主演も務めている。山田洋次監督の「露の旗」（65年）、今村昌平監督の「ええじゃないか」（81年）など映画の出演も多岐にわたる。

声優、吹き替えでも多くの実績があり、80〜90年代にNHKで放送された「シャーロック・ホームズの冒険」ではシャーロック・ホームズ（ジェレミー・ブレット）役で人気に。95年にはスタジオジブリの「耳をすませば」のバロン役の声を務め、話題を集めた。

90年代中盤以降は徐々に表舞台から遠ざかり、近年はメディア露出がほとんどなかった。

◆露口茂（つゆぐち・しげる）1932年（昭7）4月8日、東京都生まれ。太平洋戦争の影響で両親の故郷、愛媛県松山市に疎開し、そのまま松山市で育つ。松山東高から愛媛大に進学。2年で中退し、俳優座に入所し俳優業へ。ゴルフはシングルの腕前で知られた。