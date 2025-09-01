この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天神橋筋商店街（大阪市北区）と大阪天満宮（同）で8月31日、恒例の阿波おどりイベント「第13回 天神天満阿波おどり」が開かれた。

今回は関西阿波おどり協会所属連や徳島の有名連「天水連」のほか、にわか蓮も加わって総勢約500人が参加。大阪天満宮で演舞の披露や「総踊り」、天神橋筋商店街で流し踊りがそれぞれ行われた。

あべのハルカスで「あべのべあ」バースデーイベント　ミャクミャクも登場

 大阪・コムズガーデンに「象印銀白おにぎり」2号店　初のイートインスペース併設

 大阪・淀屋橋ステーションワン最上階に絶景スポット誕生

