動画タイトル「Snow Manのサマソニバンコク出演の反響がスゴイ事になってるようです。」で、エンタメ系ブロガー・徳力基彦さんがSNSなどで話題となった現地ライブの様子やファンの反応、そして波紋について語った。Snow Manが出演したサマソニバンコクは、世界規模の音楽イベントで、国内外でその動向が注目を集めていた。



徳力さんは、現地の様子について「スノーマンの日がやっぱり圧倒的にすごかったらしいですね」と述べ、日本人ファンが大挙して現地に駆けつけ、SNSやYouTubeにも多数の動画・写真がアップされている現状を紹介。

「撮影OKって宣言があったわけじゃないけれども、実質可能だった状態みたいです」と語り、海外と日本のライブ撮影文化の違いや規約とのグレーゾーンにも触れた。その背景には「もうスマホは皆持ってるんだから、撮るのは仕方がないよねっていう、そういうもんだよねっていうふうに海外ではなっている」と海外フェス事情を説明し、今回のライブ映像が世界中で多数視聴されていることにも注目した。



また、バンコクのSnow Man公演では、日本人ファンが非常に多く、最前列を独占するなど圧倒的な熱量を見せた一方で、「一部のファンによるマナー違反」が現地インフルエンサーのSNS投稿で指摘され、議論を呼んだ。徳力さんは「ファンの行動一つ一つがグループのイメージを悪くしてしまうリスクがあるっていうのは、ぜひ今回どういう経緯だったのか考えてほしい」と警鐘を鳴らす。「せっかく応援しに来たのにその合計を見てショックだった」と、一部ファンの行為が他国ファンや主催者、ひいてはSnow Man自身に悪影響となり得る点を指摘した。



一方、ファンによる「ファンカム」動画や写真の多さが国際的な話題となり、「SNSでめちゃめちゃ見られますね」「海外の人の目にも届いて“このグループ気になるな、ファンになる”みたいな絶対あるって」と、ポジティブな効果にも注目。「このファンの人たちのエネルギーがアーティストにとってネガティブな方に触れるかポジティブな方に触れるか、本当ファン次第なんですよね」と、ファンコミュニティの成熟に期待を寄せた。

