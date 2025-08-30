この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

映画「国宝」の100億円突破という快挙について、エンタメ系ブロガー・徳力基彦氏が自身の動画で詳しく解説した。同作は国内興行収入で歴代実写邦画トップ3入りし、「ついに日本映画の“常識”が打ち破られた」と徳力氏は断言する。



動画の冒頭で、徳力氏は「いよいよ100億を突破したということで、いや、めでたいですよね」と率直な感想を述べた上で、日本で興行収入100億円を突破した実写映画は「本当に3本ぐらいしかなかった」と歴史的意義を強調。国宝の下馬評は決して高くなかったが、「公開されたらあれよあれよと4週連続で口コミで興行収入を上げるすごさ」だったとその勢いを振り返る。



徳力氏は、「国宝」ヒットの背景について、日本映画界で従来“常識”とされてきた3つの壁――「実写映画の制作費は10億円が限界」「3時間を超える映画はヒットしない」「テレビ局主導でないとヒットしない」――に正面から挑戦した点を強調した。まず制作費については「今回12億円かかったと言われてます。日本において実写で10億以上を投下するのはかなり珍しい」と説明。その背景には「ミリアゴンスタジオが“世界を見据えた自社作品”を目指しており、日本国内よりグローバル展開を想定して投資が決断された」と語った。



また、3時間近い大作でありながらのヒットについて「世界の歴代興行収入トップ4のうち3本が3時間超。それに発想を合わせて“あえて長尺”で勝負した」と分析。さらに、テレビ局が制作委員会に入っていない“異例”の体制も業界常識へのチャレンジだった。「テレビ局を入れないことで国内向けに寄り過ぎず、むしろ海外展開を重視した」とその理由を明かす。



成功の最大要因として、徳力氏は「本当に素晴らしい作品を作れば観客の口コミが増え、その波が興行収入を押し上げる」と指摘。「テレビの宣伝でごり押しする手法ではなく、口コミの多重構造で広がった」と“新時代のヒット方程式”を示した。



終盤では「今回は本当に、プロデューサーや製作会社の“覚悟”が常識破りを実現させた」と振り返り、「やっぱり常識に挑戦することこそが大ヒットを生む」と熱く語った。