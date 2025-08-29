「扱いやすい男」と思われる行動９パターン
いろんな女の子と仲良くしていて、頼みごとなどもよくされるのに、なぜか彼女ができないという方もいらっしゃると思います。ひょっとしたらそれは、女の子から「扱いやすい男」としか思われていないからかもしれません。では、どんな男性が女の子から扱いやすいと思われてしまうのでしょうか？ 今回は、オトメスゴレンの女性読者の意見を集めた「扱いやすい男」の特徴をご紹介します。
【１】女性ばかりの家族の末っ子で女性への対応に慣れている
女だらけの家庭に育っていたり、女性の多い職場で働いていて、女性のワガママやグチをつい聞いてしまうパターンです。女性の実像をしっかり掴んでいて、ワガママに対しても寛容なところが扱いやすいと思われるのかもしれません。とはいえ、女性に迎合するのが上手いだけでは、恋愛対象にはされにくいでしょう。女性を知っていることを武器に、リードするようにしてみてはいかがでしょうか。そうすれば、恋愛巧者になれるかもしれません。
【２】いつもヒマそうである
休みの日はいつも家にいて、女の子からのメールにすぐ返信したりするパターンです。ヒマを持て余していて、いつでも連絡が取れる男性は、女の子のヒマつぶしの相手にされる恐れがあります。また、ヒマを持てあましている男性に、異性としての魅力を感じる人は少ないですが、何かに没頭している男性は魅力的に映るものです。夢中になれることがすぐに見つからない人は、あえて女の子からのメールにすぐに返信しないなど、ヒマではない感じを演出する方法もあります。
【３】相手の意見に合わせるばかりで全く反論しない
女の子のどんな発言に対しても「俺もそう思う」と同調してばかりのパターンです。「この人は私の言うことならなんでも聞く」と思われてしまいます。さらに、全く自分の意見がない人だと思われかねません。女の子の考えを受け入れ、共感するのは悪いことではありませんが、時には自分の意見や考えを女の子に伝えるようにした方がいいでしょう。女の子の言いなりになるのは避けたいところです。
【４】急なお願いであっても、断らない
「明日までにこの仕事お願い！」のように急ぎのお願いをされても文句も言わず引き受けてしまうパターンです。ちょっと迷惑そうな表情を見せても、押しに弱く、すぐ折れるだろうと思われるので、女の子はワガママを言いやすいのかもしれません。なんでも引き受けてしまうと、女の子からの要求はどんどんエスカレートする恐れがあります。無理なことはキッパリ断る勇気も必要です。
【５】どんなことに対しても怒らない
女の子が遅刻をしたり、約束を破ったりしても全く怒らないパターンです。怒らない男性なら、いくらワガママを言っても大丈夫と感じる女の子もいるかもしれません。女の子に対して怒ることは決していいことではありませんが、ナメられてしまっては恋愛に発展するはずもありません。理不尽な要求に対しては、それをたしなめるくらいの勇気は持っておいた方がいいでしょう。
【６】女の子に好意を持っている
女の子と話しているとき、幸せのあまりデレデレしてしまい、気があるのがバレてしまうパターンです。自分に気がある男性を扱いやすいと感じる女の子もいます。好きな女の子が望むことならなんでもしてあげたいという男心は素敵ですが、それが利用されてしまうケースもあるようです。いくら女の子の言うことを聞いたところで、「扱いやすい」と思われてしまっては、恋愛に発展する可能性は低いでしょう。いいなりになってしまうのではなく、自分の魅力を磨くなど女の子を振り向かせる努力をした方がいいのかもしれません。
【７】恋愛経験が少なくて純情
恋愛経験が少ないために、女の子を直視できず、緊張してしまうパターンです。恋愛に飢えている男性は、女の子に少しでもいいところを見せたいと思うもの。そんな男性心理を読む女の子も多いのでしょう。ちょっとその気があるふりをされても、冷静に接するようにした方がいいのかもしれません。
【８】すぐに惚れる
目と目が合って、微笑みかけられただけで、相手の女の子を好きになってしまうパターンです。ちょっと気があるそぶりをすれば、言うことを聞いてくれるのではと女の子に思われてしまいます。一目惚れの経験が多い人は、知らぬ間に「扱いやすい男」に見られている恐れがあります。好きになった女の子にいろいろと頼みごとばかりされるのに、恋愛関係に発展していないという人は注意が必要です。
【９】褒めるとすぐ調子に乗る
女の子から褒められると、すぐに有頂天になってしまうパターンです。すぐ調子に乗る男性は、女性に操られやすい傾向にあるようです。「おだてさえすれば、言うことを聞いてくれる」と女性に思われてしまうのかもしれません。女の子に褒められたとき、つい有頂天になってしまう人は要注意。褒められて嬉しいからといって、なんでも言うことを聞くのはやめておいた方がいいかもしれません。
「扱いやすい男」と言うと聞こえは悪いですが、決して女性に嫌われる存在というわけではありません。今回ご紹介した項目にひょっとしたら当てはまるかも・・・と思った方も、努力次第で女の子にとって魅力的な男性になることができるでしょう。また、今回ご紹介した以外にも、「扱いやすい男」の特徴がきっとあると思います。みなさんのご意見をお待ちしております。（外山武史）
