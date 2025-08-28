¥ª¥ì¥ó¥¸ºñ¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¼«ÈÎµ¡¤Îà¤ê¤ó¤´¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óá¤¬ÁÖ²÷¤¹¤®¡¡ÀÄ¿¹¸©»º¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤¬°ì½Ö¤Ç¡ª¡©
¶áº¢¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Çºñ¤Ã¤Æ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«ÈÎµ¡¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥ó¥´¤ò´Ý¤´¤ÈÊ´ºÕ¡ª¡©àÀ¸ºñ¤ê¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹á¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ò¸«¤ë
ºÇ½é¸«¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²è´üÅª¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¸«´·¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯8·î¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏºÆ¤Ó¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£À¸ºñ¤ê¼«ÈÎµ¡¡¦¥ê¥ó¥´ÈÇ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤À¡£
À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¼«ÈÎµ¡¡ÖFeed ME Orange¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë ME Group Japan¤Ë¤è¤ë¡ÖFeed ME Apple¡×¤À¡£
¥ê¥ó¥´¤ÎÀ¸ºñ¤ê¤Ã¤Æ......¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
ÁáÂ®¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼«ÈÎµ¡¤¬Æ°¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¾å¤Î¥ì¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥´¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¡£
¤½¤·¤Æ......¡£
¥ê¥ó¥´¤¬¥³¥í¥ê¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ...
Ê´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥ó¥´¤Ï°ì½Ö¤ÎÆâ¤Ë¤°¤Ë¤ã¤ê¤È·Á¤òÊÑ¤¨¡¢²¼¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¥ó¥´¤ÎÀ¸ºñ¤ê......¡£
ÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡¢¤â¤¦1¸Ä¤ê¤ó¤´¤¬Å¾¤¬¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ê´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥ó¥´¤¬´Ý¡¹2¸ÄÆþ¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢²Ì¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¤Î¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤Î¤«¡ª
²Á³Ê¤Ï1ÇÕÀÇ¹þ¤ß600±ß¡ÊÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
µ¼Ô¤ÏJR²£ÉÍ±ØÅì¸ý¡¦²£ÉÍÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤Î¤¹¤°²£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ç¤âX¾å¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï½ç¼¡³ÈÂçÃæ¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
ºñ¤ê¤¿¤Æ¥¸¥å¡¼¥¹¤¬°û¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥ó¥´¤¬Ê´ºÕ¤µ¤ì¤ëÍÍ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¡£